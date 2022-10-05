Екскерівник "Ощадбанку" Андрій Пишний очолить НБУ, голосування цього тижня, — нардеп.

За даними ЗМІ, влада давно розглядала кандидатуру Пишного для заміни керівництва Нацбанку, хоча до Шевченка на Банковій особливих претензій не було.

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Колишній керівник "Ощадбанку" Андрій Пишний очолить Національний банк України замість Кирила Шевченка, який подав у відставку за станом здоров'я. Про це у своєму телеграм-каналі у середу, 5 жовтня, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Новим головою НБУ стане Андрій Пишний", — йдеться у публікації парламентаря.

За інформацією нардепа, кандидатуру Андрія Пишного на посаду голови Нацбанку внесуть найближчим часом, а призначення відбудеться також цього тижня після голосування у Верховній Раді за відставку Кирила Шевченка. Железняк додав, що це відбудеться у день голосування за проєкт бюджету на 2023 рік у першому читанні.

Тим часом видання Forbes з посиланням на співрозмовників серед керівництва партії "Слуга народу" повідомило, що у Банкової не було суттєвих претензій до голови НБУ Шевченка, що йде з посади, проте, за словами іншого чиновника, кандидатура Андрія Пишного розглядалася як можлива заміна "досить давно".

Водночас, джерела журналістів описують Пишного як людину, у якої склалися добрі відносини з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком, також відомо, що ексглава "Ощадбанку" входить до групи Єрмака-Макфола з питань санкцій щодо Росії.

Андрій Пишний: що про нього відомо

Андрій Пишний народився у селі Доброводи Збаразького району Тернопільської області. 1996 року закінчив Чернівецький державний університет за спеціальністю "правознавство", а у 2005 — Українську академію банківської справи Національного банку України за спеціальністю "банківська справа" (банківська справа), кандидат юридичних наук.

В "Ощадбанку" пропрацював у 2000-2020 роках, обіймаючи в різний час посади від виконувача обов'язків начальника юридичного управління банку (2000) до голови правління (2014). 2 жовтня 2020 року наглядова рада Ощадбанку прийняла рішення про припинення з 2 листопада повноважень чинного голови правління Андрія Пишного та призначила з 3 листопада на цю посаду Сергія Наумова. З березня до травня 2007 року був першим заступником голови "Укрексімбанку".

У 2007-2009 роках був заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони України. У 2012-2014 роках – народний депутат Верховної Ради VII скликання від "Батьківщини". За даними ЗМІ, Андрій Пишний є багаторічним соратником екснардепа, колишнього прем'єр-міністра Арсенія Яценюка.

Нагадаємо, вчора Кирило Шевченко заявив, що йде з посади голови НБУ за станом здоров'я. Керівник фінустанови попросив президента України Володимира Зеленського ухвалити свою відставку.

Одним із останніх рішень Шевченка на своїй посаді стало повернення заборони на Р2Р-перекази з гривневих платіжних карток українських банків на картки закордонних фінустанов.