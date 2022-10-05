Экс-руководитель "Ощадбанка" Андрей Пышный возглавит НБУ, голосование на этой неделе, — нардеп

По данным СМИ, кандидатура Пышного давно рассматривалась властями для замены руководства Нацбанка, хотя к Шевченко у Банковой особых претензий не было.

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Бывший руководитель "Ощадбанка" Андрей Пышный возглавит Национальный банк Украины вместо подавшего в отставку по состоянию здоровья Кирилла Шевченко. Об этом в своем телеграм-канале в среду, 5 октября, сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Новым главой НБУ станет Андрей Пышный", — говорится в публикации парламентария.

По информации нардепа, кандидатуру Андрея Пышного на пост главы Нацбанка внесут в ближайшее время, а назначение произойдет также на этой неделе после голосования в Верховной Раде за отставку Кирилла Шевченко. Железняк добавил, что это произойдет в день голосования за проект бюджета на 2023 год в первом чтении.

Тем временем издание Forbes со ссылкой на собеседников среди руководства партии "Слуга народа" сообщило, что у Банковой не было существенных претензий к уходящему с должности главы НБУ Шевченко, однако, по словам другого чиновника, кандидатура Андрея Пышного рассматривалась в качестве возможной замены "достаточно давно".

В то же время источники журналистов описывают Пышного как человека, у которого сложились хорошие отношения с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком, также известно, что экс-глава "Ощадбанка" входит в группу Ермака-Макфола по вопросам санкций в отношении России.

Андрей Пышный: что о нем известно

Андрей Пышный родился в селе Доброводы Збаражского района Тернопольской области. В 1996 году окончил Черновицкий государственный университет по специальности "правоведение", в 2005-м — Украинскую академию банковского дела Национального банка Украины по специальности "банковское дело" (банковское дело), кандидат юридических наук.

В "Ощадбанке" проработал в 2000-2020 годах, занимая в разное время должности от исполняющего обязанности начальника юридического управления банка (2000) до главы правления (2014). 2 октября 2020 года наблюдательный совет Ощадбанка принял решение о прекращении с 2 ноября полномочий действующего председателя правления Андрея Пышного и назначил с 3 ноября на эту должность Сергея Наумова. С марта по май 2007 года был первым заместителем главы "Укрэксимбанка".

В 2007-2009 годах был заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. В 2012-2014 годах — народный депутат Верховной Рады VII созыва от "Батькивщины". По данным СМИ Андрей Пышный является многолетним соратником экс-нардепа, бывшего премьер-министра Арсения Яценюка.

Напомним, вчера Кирилл Шевченко заявил, что уходит с должности главы НБУ по состоянию здоровья. Руководитель финучреждения попросил президента Украины Владимира Зеленского принять свою отставку.

Одним из последних решений Шевченко на своем посту стало возвращение запрета на Р2Р-переводы с гривневых платежных карт украинских банков на карты заграничных финучреждений