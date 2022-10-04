Проблемы со здоровьем: глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко подал в отставку

Кирилл Шевченко в марте прошлого года болел коронавирусом, заменить его может бывший глава "Ощадбанка". До голосования в Верховной Раде НБУ будет под контролем членов правления.

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Глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко решил подать заявление об отставке. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Шевченко отметил, что уходит с должности по состоянию здоровья. Глава финучреждения попросил президента Украины Владимира Зеленского принять свою отставку.

Шевченко положительно оценил свою работу и подчиненных.

"С первых дней в НБУ я был антикризисным менеджером и выполнил свою миссию: обеспечил бесперебойную работу финансовой системы в сверхсложное время полномасштабной войны. Война стала еще одним трудным экзаменом для нашей команды и меня лично – и мы его достойно сдали", — заметил глава банка.

НБУ инициировал на международном уровне ряд решений, ослабивших экономику страны агрессора, продолжил Шевченко.

До решения Верховной Рады Украины об увольнении и назначении на должность нового главы Национального банка, правление финучреждения продолжит выполнять свои функции и управлять НБУ в текущем составе.

Отставка Кирилла Шевченко — кто может прийти на замену?

Наиболее вероятным кандидатом на должность нового главы Нацбанка является Андрей Пышный, бывший глава "Ощадбанка", написал в Telegram нардеп Ярослав Железняк.

"Есть и другие кандидаты, но меньше верю в их карьерный рост", — отметил он.

Голосование в Раде за отставку Шевченко пройдет на этой неделе. Назначат ли нового главу НБУ в ближайшие дни, еще неизвестно.

Глава комитета парламента по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает, что Кирилл Шевченко "умеет держать удар".

"Человек, который удержал гривну, банковскую систему, платежную систему страны когда было самое сложное время. Считаю это большой утратой для банковской системы и страны. Уверен, он останется в команде", — отметил политик в Telegram.

Как Кирилл Шевченко стал главой НБУ

Напомним, что 3 июля 2020 года Верховная Рада уволила предшественника Шевченко Якова Смолия. Рада 16 июля назначила Шевченко главой НБУ по предложению Владимира Зеленского.

Bloomberg писало о желании Зеленского уволить Кирилла Шевченко еще в октябре прошлого года. По данным СМИ, у него были плохие отношения с несколькими топ-менеджерами.

В марте 2021 года глава НБУ болел коронавирусом.