Зеленский хочет сменить главу Нацбанка Шевченко. Ермак уже ищет кандидатуру

Глава государства недоволен работой руководителя НБУ на фоне отставок в регуляторе, которые возмутили западных партнеров Украины, включая МВФ.

Президент Украины Владимир Зеленский недоволен работой главы Национального банка Кирилла Шевченко и хочет его сменить. На данный момент руководитель Офиса президента Андрей Ермак ищет подходящую кандидатуру. Об этом сообщает агентства Bloomberg со ссылкой на троих человек, знакомых с планами главы государства.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Журналисты сообщили, что у Шевченко сложились плохие отношения с рядом топ-менеджеров. Это в свою очередь спровоцировало отставки в регуляторе, которые "возмутили западных доноров, включая Международный валютный фонд".

Офис президента в комментарии изданию назвал разговоры о смене руководства Нацбанка "слухами", добавив, что какое-либо официальное заявление по этому вопросу будет сделано только в том случае, если будет принято решение о замене Шевченко. Тем временем в НБУ заявили, что у руководителя регулятора "впереди много важных задач", а его команда "продолжает работать над их выполнением".

"(Зеленский) хочет найти замену Шевченко, прежде чем предлагать депутатам его уволить (…) Поиск кандидатов возглавляет глава администрации Зеленского Андрей Ермак, и пока нет никакой информации о том, когда процесс будет завершен", — пишет агентство со ссылкой на человека, близкого к Офису президента.

После публикации информации о планах главы государства заменить Шевченко украинские долларовые облигации со сроком погашения упали в цене, что привело к росту их доходности на 18 базисных пунктов (0,18 процентных пунктов — ред.). Помимо этого ВВП-варранты завершили свою пятидневную серию роста.

Напомним, 3 июля 2020 года Верховная Рада уволила главу НБУ Якова Смолия. Во время выступления в сессионном зале перед голосованием он заявил, что ушел в отставку в качестве протеста против "систематического политического давления" на НБУ с целью принятия решений. Уже 16 июля парламент назначил Шевченко руководителем регулятора по предложению президента Владимира Зеленского.

После прихода Шевченко на этот пост в правлении НБУ из команды Смолия остались Екатерина Рожкова и Дмитрий Сологуб. В октябре глава Нацбанка объявил им выговор и выразил недоверие, в ответ на что топ-менеджеры подали в суд на Совет НБУ за эти взыскания. 20 октября правление НБУ изменило структуру регулятора, создав в нем новую вертикаль подчинения, чем лишило Рожкову основных полномочий по регулированию банковской сферы. Из ее подчинения забрали 6 ключевых департаментов и передали ей 3, которые не играют большой роли в регулировании банков. А глава НБУ Шевченко получил 15 департаментов, что составляет почти половину всех подразделений банка.

В МВФ негативно оценили конфликт в НБУ и высказались за сохранение "независимости центробанка". В июне 2021 года Сологуб ушел из Нацбанка и начал работать в МВФ.