Сологуб уходит из НБУ: из старой руководящей команды остается только Рожкова

Конфликт Рожковой и Сологуба с новым главой НБУ стал публичными в конце прошлого года, но под влиянием Зеленского и МВФ он внешне успокоился.

Совет Национального банка согласовал увольнение Дмитрия Сологуба с должности заместителя главы НБУ в связи с истечением срока его полномочий 10 июля. Последним днем срока его полномочий будет 12 июля (поскольку 10 июля – выходной день).

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Сологуб с 1 марта 2015 года занимает должность одного из пяти заместителей главы НБУ и отвечает за работу блока "Монетарная стабильность", в который входят пять подразделений Нацбанка. Ранее он заявлял, что не планирует оставаться в НБУ еще на один срок.

Пока новый заместитель не вступит в должность, Сологуб может полноценно выполнять все полномочия, в частности принимать участие в заседаниях правления НБУ и принятии решений, заседаниях комитетов по монетарной политике, финансовой стабильности и тому подобное, отметили в пресс-службе НБУ.

Сологуб переходит на работу в вашингтонский офис Международного валютного фонда (МВФ). Об этом он сообщил в комментарии изданию LIGA.net.

"Я буду работать в Monetary and Capital Markets Department в подразделении корпоративного управления центробанков", – уточнил Сологуб. По его словам, эта работа не пересекается с вопросами сотрудничества Украины и МВФ.

Отметим, в нынешнем правлении НБУ только Екатерина Рожкова и Дмитрий Сологуб работали еще при предыдущем главе НБУ Якове Смолии, который подал в отставку в июле 2020 "из-за политического давления". Его заменил Кирилл Шевченко.

Совет НБУ в октябре 2020 объявил выговор и выразил недоверие Рожковой и Сологубу. В декабре они подали в суд на Совет НБУ за наложенные взыскания. Стороны о своем недовольстве друг другом говорили в разных интервью.

20 октября правление НБУ изменило структуру регулятора, создав в нем новую вертикаль подчинения, чем лишило Рожкову основных полномочий по регулированию банковской сферы. Из ее подчинения забрали 6 ключевых департаментов и передали ей 3, которые не играют большой роли в регулировании банков. А глава НБУ Шевченко получил 15 департаментов, что составляет почти половину всех подразделений банка.

В МВФ негативно оценили конфликт в НБУ и высказались за сохранение "независимости центробанка".

На Банковой призвали должностных лиц НБУ "отбросить личные амбиции и действовать в пределах полномочий".

Контракт Рожковой с НБУ заканчивается в 2025 году.