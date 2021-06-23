Сологуб йде з НБУ: зі старої керівної команди залишається тільки Рожкова

Конфлікт Рожкової і Сологуба з новим главою НБУ став публічним наприкінці минулого року, але під впливом Зеленського й МВФ він зовні заспокоївся.

Рада Національного банку погодила звільнення Дмитра Сологуба з посади заступника глави НБУ у зв'язку із закінченням терміну його повноважень 10 липня. Останнім днем строку його повноважень буде 12 липня (оскільки 10 липня — вихідний день).

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Сологуб із 1 березня 2015 року обіймає посаду одного з п'яти заступників голови НБУ та відповідає за роботу блоку "Монетарна стабільність", в який входять п'ять підрозділів Нацбанку. Раніше він заявляв, що не планує залишатися в НБУ ще на один термін.

Поки новий заступник не вступить на посаду, Сологуб може повноцінно виконувати всі повноваження, зокрема брати участь у засіданнях правління НБУ й ухваленні рішень, засіданнях комітетів із монетарної політики, фінансової стабільності тощо, зазначили в пресслужбі НБУ.

Сологуб переходить на роботу у вашингтонський офіс Міжнародного валютного фонду (МВФ). Про це він повідомив у коментарі виданню LIGA.net.

"Я працюватиму в Monetary and Capital Markets Department у підрозділі корпоративного управління центробанків", — уточнив Сологуб. За його словами, ця робота не перетинається з питаннями співпраці України й МВФ.

Зазначимо, в нинішньому правлінні НБУ тільки Катерина Рожкова та Дмитро Сологуб працювали ще при попередньому голові НБУ Якову Смолію, який подав у відставку в липні 2020 "через політичний тиск". Його замінив Кирило Шевченко.

Рада НБУ в жовтні 2020 оголосила догану і висловила недовіру Рожковій і Сологубу. У грудні вони подали до суду на Раду НБУ за накладені стягнення. Сторони про своє невдоволення одне одним говорили в різних інтерв'ю.

20 жовтня правління НБУ змінило структуру регулятора, створивши в ньому нову вертикаль підпорядкування, чим позбавило Рожкову основних повноважень з регулювання банківської сфери. З її підпорядкування забрали 6 ключових департаментів і передали їй 3, які не грають великої ролі в регулюванні банків. А глава НБУ Шевченко отримав 15 департаментів, що становить майже половину всіх підрозділів банку.

В МВФ негативно оцінили конфлікт в НБУ та висловилися за збереження "незалежності центробанку".

На Банковій закликали посадовців НБУ "відкинути особисті амбіції і діяти в межах повноважень".

Контракт Рожкової з НБУ закінчується в 2025 році.