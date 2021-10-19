Зеленський хоче змінити голову Нацбанку Шевченка. Єрмак уже шукає кандидатуру

Глава держави незадоволений роботою керівника НБУ на фоні відставок у регуляторі, які обурили західних партнерів України, включаючи МВФ.

Президент України Володимир Зеленський незадоволений роботою голови Національного банку Кирила Шевченка і хоче його змінити. Наразі керівник Офісу президента Андрій Єрмак шукає придатну кандидатуру. Про це повідомляє агентства Bloomberg з посиланням на трьох людей, знайомих з планами глави держави.

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Журналісти повідомили, що в Шевченка склалися погані відносини з рядом топменеджерів. Це у свою чергу спровокувало відставки в регуляторі, які "обурили західних донорів, включаючи Міжнародний валютний фонд".

Офіс президента в коментарі виданню назвав розмови про зміну керівництва Нацбанку "чутками", додавши, що будь-яку офіційну заяву з цього питання буде зроблено тільки в тому випадку, якщо буде ухвалено рішення про заміну Шевченка. Тим часом у НБУ заявили, що в керівника регулятора "попереду багато важливих завдань", а його команда "продовжує працювати над їх виконанням".

"(Зеленський) хоче знайти заміну Шевченку, перш ніж пропонувати депутатам його звільнити (...) Пошук кандидатів очолює голова адміністрації Зеленського Андрій Єрмак, і поки немає ніякої інформації про те, коли процес буде завершений", — пише агентство з посиланням на людину, близьку до Офісу президента.

Після публікації інформації про плани глави держави замінити Шевченка українські доларові облігації з терміном погашення впали в ціні, що призвело до зростання їхньої прибутковості на 18 базисних пунктів (0,18 процентних пунктів — ред.). Крім цього, ВВП-варанти завершили свою п'ятиденну серію зростання.

Нагадаємо, 3 липня 2020 року Верховна Рада звільнила главу НБУ Якова Смолія. Під час виступу в сесійній залі перед голосуванням він заявив, що пішов у відставку на знак протесту проти "систематичного політичного тиску" на НБУ з метою прийняття рішень. Уже 16 липня парламент призначив Шевченка керівником регулятора за пропозицією президента Володимира Зеленського.

Після приходу Шевченка на цю посаду в правлінні НБУ з команди Смолія залишилися Катерина Рожкова та Дмитро Сологуб. У жовтні голова Нацбанку оголосив їм догану і висловив недовіру, у відповідь на що топменеджери подали в суд на Раду НБУ за ці стягнення. 20 жовтня правління НБУ змінило структуру регулятора, створивши в ньому нову вертикаль підпорядкування, чим позбавило Рожкову основних повноважень з регулювання банківської сфери. З її підпорядкування забрали 6 ключових департаментів і передали їй 3, які не відіграють великої ролі в регулюванні банків. А голова НБУ Шевченко отримав 15 департаментів, що становить майже половину всіх підрозділів банку.

У МВФ негативно оцінили конфлікт в НБУ і висловилися за збереження "незалежності центробанку". У червні 2021 року Сологуб пішов з Нацбанку і почав працювати в МВФ.