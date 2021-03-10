Глава НБУ Кирилл Шевченко заболел коронавирусом

О своем диагнозе глава финучреждения сообщил в соцсетях.

У руководителя Национального банка Украины Кирилла Шевченко диагностировали коронавирус. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook вечером 10 марта.

"Хочу сообщить, что я заболел COVID, в связи с чем, естественно, нахожусь на самоизоляции сейчас. Чувствую себя нормально, сохраняю оптимизм. Надеюсь на скорое выздоровление и возвращение в offline-жизнь", – говорится в публикации.

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Отметим, что за последние сутки столица Украины стала лидером по количеству новых подтвержденных случаев коронавируса. Тут зафиксировано 644 новых зараженных. Вполне возможно, что в эту статистику попал и глава НБУ.

Тем временем в Украине продолжается вакцинация от COVID-19. По словам главы комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаила Радуцкого, она продвигается в три раза медленнее, чем планировали в Министерстве здравоохранения. Одна из главных причин – нехватка мобильных бригад для осуществления вакцинации.

По состоянию на 10 марта в Украине выявлено 6377 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в стране заболели 1 416 438 человек, умерли от осложнений, вызванных инфекцией, 27 423 украинца.