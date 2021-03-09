Вакцинация в стране идет в три раза медленнее, чем планировали в Минздраве, – Радуцкий

На сегодня в Украине получили прививки от коронавируса чуть больше 20 тысяч граждан.

В Украине наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация по коронавирусу, особенно в западных областях, и остановить распространение инфекции может только коллективный иммунитет. Но вакцинация в стране продвигается в три раза медленнее, чем планировали в Минздраве, и на сегодня привиты чуть больше 20 тысяч граждан. Об этом на своей странице в Facebook написал глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий.

Одной из причин такого положения дел чиновник называет недостаточное количество мобильных бригад. Например, на прошлой неделе в некоторых регионах работали одна-две. На этой неделе развернуто обучение дополнительных бригад. Таким образом на данный момент есть 130 бригад, а до конца недели Минздрав обещает подготовить 200 бригад.

По информации Радуцкого, расчетная мощность одной бригады – 80-100 прививок в сутки, что теоретически дает возможность выйти на 15-20 тысяч прививок в сутки. Однако дальше возникает вопрос мотивации.

Фото: Facebook/Михаил Радуцкий

"Тариф НСЗУ за каждую первую прививку составляет 25 грн, 65 грн – за вторую (8 тыс. грн уплачивается на этапе формирования бригады). Деньги идут не напрямую медикам, а на счет больницы. А уже руководство решает, сколько и кому платить, кто заслуживает премию. Из некоторых регионов поступает тревожная информация – медикам из бригад обещали премии, но люди так и не понимают, получат ли эти средства", – пишет он.

В связи с такой ситуацией он считает необходимым финансово мотивировать непосредственно работников бригад.

"Четко определить сумму, которую они получают за каждую прививку. Медики должны быть заинтересованы в том, чтобы на прививки прошли как можно большее количество людей. Один из рецептов – зафиксировать соответствующую норму в коллективном договоре работников медицинского учреждения", – говорится в публикации.

Радуцкий добавил, что местным властям, отвечающим за вопросы маршрутизации, необходимо уделять больше внимания эффективности работы бригад и минимизации случаев утилизации вакцины.

Ускорить темпы вакцинации, считают в Минздраве, поможет и пропаганда.

"Минздрав позволил использовать остатки вакцины для прививки общественных деятелей с целью популяризации вакцинации. И это правильно. В то же время всегда можно поставить под сомнение – относится ли, например, известный блогер к общественным деятелям. Некоторым главным врачам уже передают "приветы" из правоохранительных органов. Что, конечно, не мотивирует их действовать активно и привлекать известных людей к пропаганде вакцинации", – подытожил Радуцкий.

Напомним, вакцинация от коронавируса в Украине началась с 24 февраля. По информации СМИ, на закупку вакцины CoviShield из бюджета якобы было потрачено 1592,2 млн грн. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, согласно Национальному плану вакцинации, медики должны вакцинировать до 22 млн. украинцев в течение года-полутора.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский вакцинировался на территории военного мобильного госпиталя № 59 вместе с военными врачами и бойцами ВСУ, которые проходят плановую вакцинацию.