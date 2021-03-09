Вакцинація в країні рухається втричі повільніше, ніж планували в Міністерстві охорони здоров'я, — Радуцький

На сьогодні в Україні отримали щеплення від коронавірусу трохи більше 20 тисяч громадян.

В Україні спостерігається складна епідеміологічна ситуація з коронавірусом, особливо в західних областях, і зупинити поширення інфекції може тільки колективний імунітет. Але вакцинація в країні просувається втричі повільніше, ніж планували в Міністерстві охорони здоров'я, і на сьогодні прищеплені трохи більше 20 тисяч громадян. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

Однією з причин такого стану справ чиновник називає недостатню кількість мобільних бригад. Наприклад, минулого тижня в деяких регіонах працювали одна-дві. Цього тижня розгорнуте навчання додаткових бригад. Таким чином наразі є 130 бригад, а до кінця тижня МОЗ обіцяє підготувати 200 бригад.

За інформацією Радуцького, розрахункова потужність однієї бригади — 80-100 щеплень на добу, що теоретично дає можливість вийти на 15-20 тисяч щеплень на добу. Однак далі виникає питання мотивації.

Фото: Facebook/Михаил Радуцкий

"Тариф НСЗУ за кожне перше щеплення становить 25 грн, 65 грн — за друге (8 тис. грн сплачується на етапі формування бригади). Гроші йдуть не напряму медикам, а на рахунок лікарні. А вже керівництво вирішує, скільки і кому платити, хто заслуговує премію. З деяких регіонів надходить тривожна інформація — медикам із бригад обіцяли премії, але люди так і не розуміють, чи отримають ці кошти", — пише він.

У зв'язку з такою ситуацією він вважає за необхідне фінансово мотивувати безпосередньо працівників бригад.

"Чітко визначити суму, яку вони отримують за кожне щеплення. Медики повинні бути зацікавлені в тому, щоб на щеплення прийшла якомога більша кількість людей. Один із рецептів — зафіксувати відповідну норму в колективному договорі працівників медичної установи", — йдеться в публікації.

Радуцький додав, що місцевій владі, яка відповідає за питання маршрутизації, необхідно надавати більше уваги ефективності роботи бригад і мінімізації випадків утилізації вакцини.

Прискорити темпи вакцинації, вважають у МОЗ, допоможе і пропаганда.

"МОЗ дозволило використовувати залишки вакцини для щеплення громадських діячів із метою популяризації вакцинації. І це правильно. У той же час завжди можна поставити під сумнів — чи належить, наприклад, відомий блогер до громадських діячів. Деяким головним лікарям вже передають "привіти" з правоохоронних органів. Що, звичайно, не мотивує їх діяти активно й залучати відомих людей до пропаганди вакцинації", — підсумував Радуцький.

Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу в Україні почалася з 24 лютого. За інформацією ЗМІ, на закупівлю вакцини CoviShield із бюджету нібито було витрачено 1592,2 млн грн. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, згідно з Національним планом вакцинації, медики повинні вакцинувати до 22 млн. українців протягом року-півтора.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський вакцинувався на території військового мобільного госпіталю №59 разом із військовими лікарями і бійцями ЗСУ, які проходять планову вакцинацію.