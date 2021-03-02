Зеленский вакцинировался от COVID-19

Президента вакцинировали в зоне ООС вместе с военными.

Президент Украины Владимир Зеленский вакцинировался от коронавируса. Об этом он написал в Twitter.

"Сделана вакцинация против COVID19. Сделал это на передовой с нашими солдатами в качестве главнокомандующего. Тот же Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии, который был доставлен первым в Украину и принят миллионами людей в мире. Вакцина позволит нам снова жить без ограничений", — написал Зеленский.

Отметим, ранее в интервью Фокусу Зеленский сказал, что будет вакцинироваться за свой счет.

"Я ничего бесплатно как президент не беру. Когда мы говорим с компаниями, которые будут поставлять в Украину вакцину, они просят открыть для них коммерческий рынок. Это говорит о том, что есть сегмент людей во всем мире, и наша страна не исключение, которые не будут обращать внимания на цену. Они понимают, что у государства есть приоритетные группы населения, — бедные люди, врачи, армия, учителя, люди с тяжелыми болезнями. Поэтому такие, как я, будут вакцинироваться за свой счет. Это нормально", — сказал Зеленский.

Ранее Максим Степанов публично вакцинировался индийской вакциной Covishield, Минздрав вел трансляцию процедуры на официальной странице в Facebook. Министр заявил, что пытается доказать безопасность прививки своим личным примером. По словам чиновника, сейчас он чувствует себя еще лучше, чем до вакцинации.

Писали также о выступлении Максима Степанова в эфире телеканала ICTV, где он заявил, что среди украинцев распространяют множество фейков о качестве вакцины CoviShield. По мнению руководителя Минздрава, в стране якобы появились "COVID-коллаборанты", главная цель которых — сорвать процесс вакцинации среди населения.