Зеленський вакцинувався від COVID-19

Президента вакцинували в зоні ООС разом із військовими.

Президент України Володимир Зеленський вакцинувався від коронавірусу. Про це він написав у Twitter.

"Зроблена вакцинація проти COVID-19. Зробив це на передовій з нашими солдатами як головнокомандувач. Той же Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії, який був доставлений першим в Україну та яким вакцинувалися мільйони людей в світі. Вакцина дозволить нам знову жити без обмежень", — написав Зеленський.

Зазначимо, раніше в інтерв'ю Фокусу Зеленський сказав, що вакцинуватиметься за свій рахунок.

"Я нічого безкоштовно як президент не беру. Коли ми говоримо з компаніями, які поставлятимуть в Україну вакцину, вони просять відкрити для них комерційний ринок. Це говорить про те, що є сегмент людей у всьому світі, і наша країна не виняток, які не звертатимуть уваги на ціну. Вони розуміють, що в держави є пріоритетні групи населення, — бідні люди, лікарі, армія, вчителі, люди з важкими хворобами. Тому такі, як я, вакцинуватимуться за свій рахунок. Це нормально", — сказав Зеленський.

Раніше Максим Степанов публічно вакцинувався індійською вакциною Covishield, МОЗ вів трансляцію процедури на офіційній сторінці у Facebook. Міністр заявив, що намагається довести безпеку щеплення своїм особистим прикладом. За словами чиновника, зараз він почувається ще краще, ніж до вакцинації.

Писали також про виступ Максима Степанова в ефірі телеканалу ICTV, де він заявив, що серед українців поширюють безліч фейків про якість вакцини CoviShield. На думку керівника МОЗ, у країні нібито з'явилися "COVID-колаборанти", головна мета яких — зірвати процес вакцинації серед населення.