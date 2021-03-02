"В Украине появились COVID-коллаборанты, которые хотят сорвать вакцинацию", - Степанов (видео)

По словам министра, последние 2 месяца в стране происходит "антивакцинальная вакханалия".

Глава Минздрава Максим Степанов в эфире телеканала ICTV заявил, что среди украинцев распространяют множество фейков касательно качества вакцины CoviShield, добавив, что, по его мнению, в стране якобы появились "COVID-коллаборанты", главная цель которых — сорвать процесс вакцинации среди населения.

"Если вы посмотрите, 2 последних месяца началась просто какая-то антивакцинальная вакханалия. У нас, такое ощущение, уже появились коллаборанты COVID, они готовы делать все, чтобы сорвать вакцинацию, чтоб как можно меньший процент людей вакцинировался", — заявил Степанов.

Министр заявил, что у них есть цель — привить от коронавируса не менее 60% населения.

"Почему для нас это важно? Потому что с одной стороны есть COVID, который может привести к смерти вне зависимости от возраста, привести к реанимации и, как следствие, к инвалидизации. А с другой стороны есть защита от коронавируса. Это — вакцина. Если ты вакцинировался — ты защищен", — сказал Степанов.

Отметим, вакцинация от коронавируса в Украине началась с 24 февраля. Некоторые из получивших прививку препарата CoviShield уже пожаловались на то, что у них ухудшилось состояние здоровья.

1 марта Степанов сам публично вакцинировался вакциной CoviShield.

С 1 марта 2021 года в Украине стартовала запись на получение вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Сделать это можно через мобильное приложение "Дія". Правительство также опубликовало Календарный план бесплатной вакцинации населения от коронавируса.