"В Україні з'явилися COVID-колаборанти, які хочуть зірвати вакцинацію", — Степанов (відео)

За словами міністра, останні 2 місяці в країні відбувається "антивакцинальна вакханалія".

Голова МОЗ Максим Степанов в ефірі телеканалу ICTV заявив, що серед українців поширюють безліч фейків щодо якості вакцини CoviShield, додавши, що, на його думку, у країні нібито зʼявилися "COVID-колаборанти", головна мета яких — зірвати процес вакцинації серед населення.

"Якщо ви подивитеся, 2 останніх місяці почалася просто якась антивакцинальна вакханалія. У нас, таке відчуття, уже зʼявилися колаборанти COVID, вони готові робити все, щоб зірвати вакцинацію, щоб якомога менший відсоток людей вакцинувався", — заявив Степанов.

Міністр заявив, що в них є мета — прищепити від коронавірусу не менше 60% населення.

"Чому для нас це важливо? Тому що з одного боку є COVID, який може призвести до смерті незалежно від віку, призвести до реанімації і, як наслідок, до інвалідизації. А з іншого боку є захист від коронавірусу. Це — вакцина. Якщо ти вакцинувався — ти захищений", — сказав Степанов.

Зазначимо, що вакцинація від коронавірусу в Україні почалася з 24 лютого. Деякі люди, котрі отримали щеплення препарату CoviShield, уже поскаржилися на те, що в них погіршився стан здоровʼя.

1 березня Степанов сам публічно вакцинувався вакциною CoviShield.

З 1 березня 2021 року в Україні стартував запис на отримання вакцини від коронавірусної інфекції COVID-19. Зробити це можна через мобільний додаток "Дія". Уряд також опублікував Календарний план безкоштовної вакцинації населення від коронавірусу.