Степанов публично вакцинировался индийской вакциной Covishield (видео)

Степанов заявил, что своим примером доказывает безопасность вакцины.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов вакцинировался от коронавируса индийской вакциной Covishield. Трансляция велась на Facebook-странице Минздрава.

"Это точно защита, это точно тебя защитит. И когда ты выбираешь, вакцинироваться или нет, сразу подумай — если ты не вакцинировался, то ты играешь в игру… Если ты, не дай бог, заболеешь, каким будет течение болезни. А если вакцинировался, то не заболеешь вообще или в легкой форме перенесешь", — заявил он.

После получения укола Степанов рассказал о своем состоянии.

"Лучше, чем до вакцинации", — сказал он.

Степанов заявил, что своим примером доказывает безопасность вакцины Covishield.

23 февраля 2021 года в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса. Речь идет о 500 тысячах доз вакцины CovidShield. Первые партии вакцины 24 февраля, в 7:00 отправились в регионы.

С 1 марта 2021 года в Украине стартовала запись на получение вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Сделать это можно через мобильное приложение "Дія". В разделе "услуги" появился подраздел "запись в лист ожидания вакцинации от COVID-19". Зайдя туда необходимо указать кем Вы работаете и населенный пункт, в котором Вы хотели бы получить прививку.

Фокус разбирался, что известно о вакцине CoviShield. Вакцина Covishield производится в Индии по лицензии Oxford-AstraZeneca, которая изначально была разработана в Великобритании. Индия уже давно является центром производства вакцин: она производит 60% вакцин в мире и на территории страны работают полдюжины крупных фармацевтических производителей. Некоторые из первых доз Covishield уже отправлены в Бутан, Мальдивы, Бангладеш, Непал, Мьянму и Сейшельские острова. Но группа по защите прав пациентов All India Drug Action Network заявляет, что одобрение Covishield было поспешным, поскольку производитель не завершил "промежуточное исследование" в Индии.