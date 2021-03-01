Степанов публічно вакцинувався індійською вакциною Covishield (відео)

Степанов заявив, що своїм прикладом доводить безпеку вакцини.

Міністр охорони здоровʼя України Максим Степанов вакцинувався від коронавірусу індійською вакциною Covishield. Трансляція велася на Facebook-сторінці МОЗ.

"Це точно захист, це точно тебе захистить. І коли ти вибираєш, вакцинуватися чи ні, відразу подумай — якщо ти не вакцинувався, то ти граєш в гру… Якщо ти, не дай бог, захворієш, яким буде перебіг хвороби. А якщо вакцинувався, то чи не захворієш взагалі, чи в легкій формі перенесеш", — заявив він.

Після отримання уколу Степанов розповів про свій стан.

"Краще, ніж до вакцинації", — сказав він.

Степанов заявив, що своїм прикладом доводить безпеку вакцини Covishield.

23 лютого 2021 року в Україну прибула перша партія вакцини від коронавірусу. Йдеться про 500 тисяч доз вакцини CovidShield. Перші партії вакцини 24 лютого о 7:00 вирушили в регіони.

З 1 березня 2021 року в Україні стартував запис на отримання вакцини від коронавірусної інфекції COVID-19. Зробити це можна через мобільний додаток "Дія". У розділі "Послуги" зʼявився підрозділ "запис у лист очікування вакцинації від COVID-19". Зайшовши туди, необхідно вказати, ким ви працюєте і населений пункт, у якому ви хотіли б отримати щеплення.

Фокус розбирався, що відомо про вакцину CoviShield. Вакцина Covishield виробляється в Індії за ліцензією Oxford-AstraZeneca, яка спочатку була розроблена у Великобританії. Індія вже давно є центром виробництва вакцин: вона виробляє 60% вакцин у світі і на території країни працюють півдюжини великих фармацевтичних виробників. Деякі з перших доз Covishield уже відправлені в Бутан, Мальдіви, Бангладеш, Непал, Мʼянму і Сейшельські острови. Але група із захисту прав пацієнтів All India Drug Action Network заявляє, що схвалення Covishield було поспішним, оскільки виробник не завершив "проміжне дослідження" в Індії.