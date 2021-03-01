В Украине стартовала запись на вакцинацию от COVID-19: как получить прививку

Записаться в очередь на получение прививки можно через мобильное приложение "Дія".

С 1 марта 2021 года в Украине стартовала запись на получение вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Сделать это можно через мобильное приложение "Дія" (версия для Android, версия для iOS).

В последней версии приложения "Дія" (на некоторых устройствах "Дію" необходимо обновить до последней версии вручную) в разделе "услуги" появился подраздел "запись в лист ожидания вакцинации от COVID-19". Зайдя туда необходимо указать кем Вы работаете и населенный пункт, в котором Вы хотели бы получить прививку.

После этого приложение "Дія" оповестит, что добавило Вас в лист ожидания, и как только вакцина станет доступной для Вашей категории в Вашем населенном пункте приложение уведомит Вас об этом. И уже после получения уведомления можно будет выбрать удобные для Вас дату, время и пункт вакцинации.

[ + – ] В Украине стартовала запись на вакцинацию от коронавируса [ + – ] В Украине стартовала запись на вакцинацию от коронавируса [ + – ] В Украине стартовала запись на вакцинацию от коронавируса

В приложении в очередной раз подчеркивают, что вакцинация от коронавируса в Украине является добровольной и абсолютно бесплатной.

Однако некоторые люди находятся в группах повышенного риска, потому было принято решение ввести этапы вакцинации.

План вакцинации включает в себя 5 этапов:

Вакцинация людей с критическим риском заражения. Это медики и персонал, который предоставляет помощь больным на коронавирус и люди в домах престарелых. Также военные ООС, которые находятся на передовой. Вакцинация людей с чрезвычайно высоким риском заразиться: соцработников, людей старше 80 лет и другой медперсонал. Вакцинация людей с высоким риском инфицирования и тех, кто выполняет функции поддержки и безопасности жизнедеятельности страны — полиция, СБУ, учителя и ГСЧС. Вакцинация людей с повышенным уровнем инфицирования. Люди возрастом от 60 до 64 лет с сопутствующими болезнями. Вакцинация других категорий граждан, которые не входят в группу риска.

Ранее правительство Украины опубликовало Календарный план бесплатной вакцинации граждан от коронавируса.

Отметим, вакцинация от коронавируса в Украине началась с 24 февраля. По информации СМИ, на закупку вакцины CoviShield из бюджета якобы было потрачено 1592,2 млн грн.