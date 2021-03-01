В Україні стартував запис на вакцинацію від COVID-19: як отримати щеплення
Записатися в чергу на отримання щеплення можна через мобільний додаток "Дія".
З 1 березня 2021 року в Україні стартував запис на отримання вакцини від коронавірусної інфекції COVID-19. Зробити це можна через мобільний додаток "Дія" (версія для Android, версія для iOS).
Остання версія утиліти "Дія" (на деяких пристроях "Дію" необхідно оновити до останньої версії вручну) у розділі "послуги" з'явився підрозділ "запис у лист очікування вакцинації від COVID-19". Зайшовши туди необхідно вказати ким Ви працюєте і населений пункт, в якому Ви хотіли б отримати щеплення.
Після цього додаток "Дія" сповістить, що додав Вас у лист очікування, і щойно вакцина стане доступною для Вашої категорії у Вашому населеному пункті додаток повідомить Вас про це. І вже після отримання повідомлення можна буде вибрати зручні для Вас дату, час і пункт вакцинації.
У додатку вкотре підкреслюють, що вакцинація від коронавірусу в Україні є добровільною та абсолютно безкоштовною.
Однак деякі люди перебувають в групах підвищеного ризику, тому було ухвалене рішення ввести етапи вакцинації.
План вакцинації складається з 5 етапів:
- Вакцинація людей з критичним ризиком зараження. Це медики і персонал, який надає допомогу хворим на коронавірус і люди в будинках для людей похилого віку. Також військові ООС, які знаходяться на передовій.
- Вакцинація людей з надзвичайно високим ризиком заразитися: соцпрацівників, людей старше 80 років та інший медперсонал.
- Вакцинація людей з високим ризиком інфікування і тих, хто виконує функції підтримки та безпеки життєдіяльності країни — поліція, СБУ, вчителі та ДСНС.
- Вакцинація людей з підвищеним рівнем інфікування. Люди віком від 60 до 64 років із супутніми хворобами.
- Вакцинація інших категорій громадян, які не входять до групи ризику.
Раніше уряд України опублікував Календарний план безкоштовної вакцинації громадян від коронавірусу.
Зазначимо, вакцинація від коронавірусу в Україні почалася з 24 лютого. За інформацією ЗМІ, на закупівлю вакцини CoviShield із бюджету нібито було витрачено 1592,2 млн грн.