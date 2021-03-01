В Україні стартував запис на вакцинацію від COVID-19: як отримати щеплення

Записатися в чергу на отримання щеплення можна через мобільний додаток "Дія".

З 1 березня 2021 року в Україні стартував запис на отримання вакцини від коронавірусної інфекції COVID-19. Зробити це можна через мобільний додаток "Дія" (версія для Android, версія для iOS).

Остання версія утиліти "Дія" (на деяких пристроях "Дію" необхідно оновити до останньої версії вручну) у розділі "послуги" з'явився підрозділ "запис у лист очікування вакцинації від COVID-19". Зайшовши туди необхідно вказати ким Ви працюєте і населений пункт, в якому Ви хотіли б отримати щеплення.

Після цього додаток "Дія" сповістить, що додав Вас у лист очікування, і щойно вакцина стане доступною для Вашої категорії у Вашому населеному пункті додаток повідомить Вас про це. І вже після отримання повідомлення можна буде вибрати зручні для Вас дату, час і пункт вакцинації.

[ + – ] В Україні стартував запис на вакцинацію від коронавірусу [ + – ] В Україні стартував запис на вакцинацію від коронавірусу [ + – ] В Україні стартував запис на вакцинацію від коронавірусу

У додатку вкотре підкреслюють, що вакцинація від коронавірусу в Україні є добровільною та абсолютно безкоштовною.

Однак деякі люди перебувають в групах підвищеного ризику, тому було ухвалене рішення ввести етапи вакцинації.

План вакцинації складається з 5 етапів:

Вакцинація людей з критичним ризиком зараження. Це медики і персонал, який надає допомогу хворим на коронавірус і люди в будинках для людей похилого віку. Також військові ООС, які знаходяться на передовій. Вакцинація людей з надзвичайно високим ризиком заразитися: соцпрацівників, людей старше 80 років та інший медперсонал. Вакцинація людей з високим ризиком інфікування і тих, хто виконує функції підтримки та безпеки життєдіяльності країни — поліція, СБУ, вчителі та ДСНС. Вакцинація людей з підвищеним рівнем інфікування. Люди віком від 60 до 64 років із супутніми хворобами. Вакцинація інших категорій громадян, які не входять до групи ризику.

Раніше уряд України опублікував Календарний план безкоштовної вакцинації громадян від коронавірусу.

Зазначимо, вакцинація від коронавірусу в Україні почалася з 24 лютого. За інформацією ЗМІ, на закупівлю вакцини CoviShield із бюджету нібито було витрачено 1592,2 млн грн.