В Одессе после прививки от COVID-19 у некоторых медиков ухудшилось состояние здоровья

У 22 вакцинированных наблюдалась реакция в виде повышения температуры.

Директор департамента здравоохранения горсовета Одессы Елена Якименко сообщила, что у некоторых медработников после вакцинации от коронавируса ухудшилось состояние здоровья. Об этом сообщает УНИАН.

"Вакцинированы 60 медицинских работников: 40 – городской клинической инфекционной больницы, 20 – неотложной помощи и экстренной помощи. На следующий день у 22 вакцинированных наблюдалась реакция в виде повышения температуры – от 37,2 до 38,5 градусов. Ухудшение общего состояния", — сообщила она.

По ее словам, в список на вакцинацию записались 1028 человек, но некоторые отказались делать прививку.

Она объяснила, что изначально предполагалась, что в Одессу поступит вакцина Pfizer. "Именно ею изначально согласились привиться 496 медицинских работников. В результате, мы получили AstraZeneca (Covishield), и люди начали отказываться.", — сказала Якименко.

С 1 марта 2021 года в Украине стартовала запись на получение вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Сделать это можно через мобильное приложение "Дія". Украинских военных на Донбассе начали вакцинировать от COVID-19 еще 25 февраля. Ранее правительство Украины опубликовало Календарный план бесплатной вакцинации граждан от коронавируса.

Фокус разбирался, что известно о вакцине CoviShield. Вакцина Covishield производится в Индии по лицензии Oxford-AstraZeneca, которая изначально была разработана в Великобритании. Индия уже давно является центром производства вакцин: она производит 60% вакцин в мире и на территории страны работают полдюжины крупных фармацевтических производителей. Некоторые из первых доз Covishield уже отправлены в Бутан, Мальдивы, Бангладеш, Непал, Мьянму и Сейшельские острова. Но группа по защите прав пациентов All India Drug Action Network заявляет, что одобрение Covishield было поспешным, поскольку производитель не завершил "промежуточное исследование" в Индии.