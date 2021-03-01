В Одесі після щеплення від COVID-19 у деяких медиків погіршився стан здоров'я

У 22 вакцинованих спостерігалася реакція у вигляді підвищення температури.

Директор департаменту охорони здоров'я міськради Одеси Олена Якименко повідомила, що в деяких медпрацівників після вакцинації від коронавірусу погіршився стан здоров'я. Про це повідомляє УНІАН.

"Вакциновані 60 медичних працівників: 40 — міської клінічної інфекційної лікарні, 20 — невідкладної допомоги та екстреної допомоги. На наступний день у 22 вакцинованих спостерігалася реакція у вигляді підвищення температури — від 37,2 до 38,5 градусів. Погіршення загального стану", — повідомила вона.

За її словами, у список на вакцинацію записалися 1028 осіб, але деякі відмовилися робити щеплення.

Вона пояснила, що спочатку передбачалася, що в Одесу надійде вакцина Pfizer. "Саме нею спочатку погодилися зробити щеплення 496 медичних працівників. У результаті ми отримали AstraZeneca (Covishield), і люди почали відмовлятися", — сказала Якименко.

З 1 березня 2021 року в Україні стартував запис на отримання вакцини від коронавірусної інфекції COVID-19. Зробити це можна через мобільний додаток "Дія". Українських військових на Донбасі почали вакцинувати від COVID-19 ще 25 лютого. Раніше уряд України опублікував Календарний план безкоштовної вакцинації громадян від коронавірусу.

Фокус розбирався, що відомо про вакцину CoviShield. Вакцина Covishield виготовляється в Індії за ліцензією Oxford-AstraZeneca, яка спочатку була розроблена у Великобританії. Індія вже давно є центром виробництва вакцин: вона виробляє 60% вакцин у світі і на території країни працюють півдюжини великих фармацевтичних виробників. Деякі з перших доз Covishield уже відправлені в Бутан, Мальдіви, Бангладеш, Непал, М'янму і Сейшельські острови. Але група із захисту прав пацієнтів All India Drug Action Network заявляє, що схвалення Covishield було поспішним, оскільки виробник не завершив "проміжне дослідження" в Індії.