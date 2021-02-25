Украинских военных на Донбассе начали вакцинировать от COVID-19 (фото)

Первыми привили медиков из 66-го военного госпиталя ВСУ, а уже завтра заработают мобильные бригады по вакцинации.

В район проведения Операции объединенных сил на Донбассе прибыла первая партия из 7200 доз вакцины AstraZeneca. Об этом сообщает пресс-служба ООС в Фейсбуке.

Вакцины поставили в 66-й военный госпиталь ВСУ. Прививку получил личный состав госпиталя, а также члены отдельной автосанитарной роты. С завтрашнего дня они начнут проводить вакцинацию на выезде. В мобильных бригадах будет врач-анестезиолог, врач-терапевт и медсестра.

Фото: Facebook / Операция объединенных сил

В пресс-службе отмечают, что вакцинацию все делают по своему желанию. Перед процедурой проводится обследование у врача: меряется температура тела, артериальное давление, собираются данные об анамнезе. Определяется, есть ли противопоказания к вакцинации.

Вакцинировать не будут, если у человека будет повышенная температура тела, острые заболевания или аллергия на составные компоненты вакцины.

Напомним, со вчерашнего дня в Украине началась вакцинация от коронавирусной болезни COVID-19. Согласно плану Кабинета министров, вакцинация в стране будет проходить в несколько этапов. На первом вакцину получат медики и бойцы ООС. На данный момент все вакцины в Украине прибыли из Индии.

Фокус отследил, как началась вакцинация в Украине.