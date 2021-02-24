CoviShield и ее эффективность. Как началась вакцинация в Украине

В Украину прибыла первая партия индийской вакцины CoviShield. Фокус выяснил порядок ее использования и побочные эффекты, а также разузнал, кто укололся первым, а кто прививаться не хочет и не спешит.

23 февраля в аэропорту Борисполь приземлился самолет с индийской вакциной CoviShield, произведенной по лицензии британской компании AstraZeneca.

Первая партия составляет 500 тысяч доз. Борт с вакцинами вылетел из Мумбая 22 февраля и добрался до Киева с остановкой в ​​Стамбуле. Однако оказалось, что рядовые украинцы про данную вакцину не слыхали и, что логично, относятся к ней с подозрением.

Вакцина CoviShield — что это такое?

В прошлом году фармацевтическая компания AstraZeneca заключила соглашение с индийским институтом сывороток Serum Institute of India на производство своей вакцины от коронавируса. Serum Institute, один из мировых лидеров по производству вакцин, изготавливает эту ее по лицензии Astra Zeneca. Индийская Astra Zeneca получила локальное название CoviShield.

Вакцины AstraZeneca, кроме Индии, производят также в Южной Корее. Оба производителя были одобрены ВОЗ.

Индия уже давно является центром производства вакцин: она производит 60% вакцин в мире и на территории страны работают полдюжины крупных фармацевтических производителей. Некоторые из первых доз CoviShield уже отправлены в Бутан, Мальдивы, Бангладеш, Непал, Мьянму и Сейшельские острова. Но группа по защите прав пациентов All India Drug Action Network заявляет, что одобрение CoviShield было поспешным, поскольку производитель не завершил "промежуточное исследование" в Индии.

Как прививают и какие побочные эффекты?

Вакцину CoviShield вводят двумя дозами с интервалом от 4 до 12 недель.

Данные некоторых исследований показывают, что более длительный интервал между первой и второй дозами увеличивает эффективность вакцины.

Очень часто (у более чем одного из 10 человек) фиксировали боль, покраснение, зуд, отек, синяки в месте инъекции, плохое самочувствие, усталость, озноб, головную боль, тошноту, боль в суставах или мышцах.

Часто (у менее чем у 1 человека из 10) возникали уплотнение в месте инъекции, лихорадка, рвота, симптомы, похожие на грипп — высокая температура, боль в горле, насморк, кашель и озноб.

Редкие побочные эффекты (могут возникать менее чем у 1 человека из 100): головокружение, снижение аппетита, боль в животе, увеличение лимфатических узлов, чрезмерная потливость, кожный зуд или сыпь.

Кого вакцинируют в первую очередь?

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что первыми вакцину получат получат медики, военные и нацгвардейцы. Сам он, как главнокомандующий, будет вакцинироваться с военными.

В Украине, как и во всем мире, первыми должны вакцинировать людей из групп риска — медиков, полицию, военных и людей с хроническими заболеваниями.

По подсчетам Минздрава, в первоочередной вакцинации в Украине нуждаются примерно 21 млн человек. Именно столько людей насчитывают все группы риска.

Как уже сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, в первую очередь прививать будут:

медиков, их около 402 тысяч;

военнослужащих — участников ООС — 41 тысяча;

работников социальной сферы — 156 тысяч;

жителей пансионатов для пожилых людей и работников этих учреждений — 136 тысяч.

[ + – ] Вакцина CoviShield прибыла в Украину 23 февраля

[ + – ] Вакцина CoviShield прибыла в Украину

Напомним, изначально Максим Степанов обещал начать вакцинацию в Украине еще 15 февраля, однако, когда сроки стали подпирать, он взял свои слова назад и сообщил, что "15 февраля — это дата, которую я называл, исходя из предварительных договоренностей о поставках вакцин. Но сейчас эти поставки немножечко задерживаются. Сейчас продолжаются технические моменты касательно логистики отправки вакцины".

Как началась вакцинация в Украине

Тем не менее, вакцина прибыла, и в среду, 24 февраля стартовала вакцинация. Причем — неожиданно — в Черкассах. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко ранее анонсировал, что первые области, которые получат вакцину – это Киев, Киевская область, Чернигов, Житомир, Черкассы, Винница и Полтава. До областей в Западной Украине, где ситуацию называют критической и где количество заболевших растет, вакцина пока не добралась. Ивано-Франковская и Закарпатская области получат вакцину 25 февраля. Об этом сообщила руководитель предприятия Укрмедпостач Оксана Маринчук.

[ + – ] Какие области получат вакцину первыми — репортаж

"Сегодня мы закрываем полностью абсолютно всю Украину, но отдаленные уголки — Закарпатье и Ивано-Франковская область — будут получателями завтра", — уточнила Маринчук.

Первым вакцинировали врача-реаниматолога из Черкасс. Героя зовут Евгений Горенко и он работает в Черкасской областной больнице. Второй стала старшая сестра отделения реанимации Нонна Хачатрян.

Глава Черкасской ОГА Александр Скичко сообщил радостную весть у себя в Facebook и сфотографировался с врачом.

[ + – ] Глава Черкасской ОГА Александр Скичко - пост в Facebook

[ + – ] Александр Скичко с первым врачом в Украине, вакцинировавшимся от COVID-19

Глава ОГА также ответил на животрепещущие вопросы, интересующие жителей Черкасс и не только. Например, когда он сам планирует уколоться и что за вакцину к нам привезли.

[ + – ] Глава Черкасской ОГА намерен вакцинироваться "в порядке очереди"

[ + – ] Александр Скичко объясняет, что за вакцину будут колоть украинцам

Вакцинировался Евгений Горенко в 13.00, что было зафиксировано письменно. Через несколько часов он сообщил, что у него "состояние стабильное, без негативной динамики".

[ + – ] Евгений Горенко через несколько часов после прививки от COVID

[ + – ] Виктор Ляшко оставил в соцсетях отзыв об общении с первыми привитыми от COVID

В Киевской области первой вакцинировали Татьяну Шульженко, заведующую инфекционным отделением больницы в Броварах. Она призвала и остальных делать прививки от коронавируса, потому что это может облегчить течение или вовсе предотвратить заболевание. Завершить первую волну вакцинации в регионе планируют в течение 2-3 недель.

"Вакцинация формирует иммунитет к вирусу и помогает предупредить инфицирование. Однако даже если вы и заболеете, то перенесете болезнь значительно легче. Именно поэтому я приняла для себя решение получить прививки и даже успела сделать это в самом начале прививочной кампании в области", — сказала Шульженко.

Позже пошли отчеты и по остальным областям. Однако об эффективности вакцины говорить, конечно, пока рано. Для этого стоит подождать хотя бы несколько дней.

[ + – ] Глава Винницкой ОГА Сергей Борзов - пост о начале вакцинации

[ + – ] Официальная информация от Киевской ОГА

Начало вакцинации в Украине: реакция в соцсетях

Тем временем ликование по поводу начавшейся вакцинации портят критики, которые считают, что индийская вакцина — это не то, что обещали и вообще звучит сомнительно.

[ + – ] Нардеп Александр Дубинский полон скепсиса

[ + – ] Яна Зинкевич - волонтер, нардеп из "ЕС"

Массовый отказ от вакцинации медиков в Черниговской области не добавляет кампании популярности. Медики аргументируют отказ тем, что они и так уже переболели коронавирусом. Об этом сообщил секретарь Черниговского горсовета Александр Ломако.

[ + – ] На Черниговщине из 280 врачей на прививки согласились только 87

Также появилось мнение, что за индийскую вакцину Украина переплатила, причем из государственного бюджета.

[ + – ] Юрий Николов - скриншот сообщения в соцсетях

А некоторые просто шутят о происхождении привезенной в страну вакцины и том, что пока, кроме медиков, никто не вакцинировался. Почему-то не торопятся делать прививки власть имущие, которые эту вакцину закупили и популяризируют.

[ + – ] Первым прививку сделали не нардепу и не "красавчику-губернатору"

[ + – ] Скриншот поста Павла Розенко в соцсетях

[ + – ] Алексей Петров спрашивает, почему в очередь на прививку не выстроился Офис президента

[ + – ] Журналист Полуев подшучивает над индийским происхождением вакцины

Откуда еще ждать вакцин?

Теперь, после того, как кампания по вакцинированию в Украине началась, Максим Степанов на брифинге рассказал, каких вакцин и от кого ожидать в будущем.

[ + – ] Брифинг Максима Степанова - видео

Какие вакцины получит Украина:

от американской компании Pfizer в рамках инициативы COVAX – более 100 тысяч доз;

от китайской компании Sinovac – около 2 млн доз;

от компании AstraZeneca – 1,5 млн от Serum Institut и еще около 4 млн доз в рамках COVAX;

от американской компании Novavax (10 млн доз уже подписаны и еще на 5 млн планируется в ближайшее время заключить контракт).

Что можно понять по настроению в соцсетях

Пока, в общем, население Украины планирует выждать. Пример медиков, уколовшихся CoviShield, вполне "заразителен", но теперь за ними будут наблюдать, как за лабораторными испытуемыми, ожидая хоть каких-то новостей.

Пока не вакцинируются врачи и все, кого планировали вакцинировать первыми (а это, напомним, медики и военные), говорить о массовой вакцинации рано. В любом случае, сейчас в Украине все будут ждать. Одни — "нормальных", по их мнению вакцин, другие — новостей от тех, кто рискнул быть в числе первых.