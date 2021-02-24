Covishield та її ефективність. Як почалася вакцинація в Україні

В Україну прибула перша партія індійської вакцини CoviShield. Фокус з'ясував порядок її використання та побічні ефекти, а також дізнався, хто вакцинувався першим, а хто робити щеплення не хоче і не поспішає.

23 лютого в аеропорту Бориспіль приземлився літак з індійською вакциною CoviShield, виробленою за ліцензією британської компанії AstraZeneca.

Перша партія становить 500 тисяч доз. Борт з вакцинами вилетів з Мумбая 22 лютого і дістався до Києва із зупинкою в Стамбулі. Однак виявилося, що пересічні українці про дану вакцину не чули і, що логічно, ставляться до неї з підозрою.

Вакцина CoviShield — що це таке?

У минулому році фармацевтична компанія AstraZeneca уклала угоду з індійським інститутом сироваток Serum Institute of India на виробництво своєї вакцини від коронавірусу. Serum Institute, один зі світових лідерів з виробництва вакцин, виготовляє її за ліцензією Astra Zeneca. Індійська Astra Zeneca отримала локальну назву CoviShield.

Вакцини AstraZeneca, крім Індії, виробляють також в Південній Кореї. Обидва виробники були схвалені ВООЗ.

Індія вже давно є центром виробництва вакцин: вона виробляє 60% вакцин у світі і на території країни працюють півдюжини великих фармацевтичних виробників. Деякі з перших доз CoviShield вже відправлені в Бутан, Мальдіви, Бангладеш, Непал, М'янму і Сейшельські острови. Але група із захисту прав пацієнтів All India Drug Action Network заявляє, що схвалення CoviShield було поспішним, оскільки виробник не завершив "проміжне дослідження" в Індії.

Як прищеплюють і які побічні ефекти?

Вакцину CoviShield вводять двома дозами з інтервалом від 4 до 12 тижнів.

Дані деяких досліджень показують, що триваліший інтервал між першою і другою дозами збільшує ефективність вакцини.

Дуже часто (у більш ніж одного з 10 осіб) фіксували біль, почервоніння, свербіж, набряк, синці в місці ін'єкції, погане самопочуття, втому, озноб, головний біль, нудоту, біль в суглобах або м'язах.

Часто (у менш ніж у 1 людини з 10) виникали ущільнення в місці ін'єкції, лихоманка, блювота, симптоми, схожі на грип — висока температура, біль у горлі, нежить, кашель і озноб.

Рідкісні побічні ефекти (можуть виникати менш ніж у 1 людини з 100): запаморочення, зниження апетиту, біль у животі, збільшення лімфатичних вузлів, надмірна пітливість, свербіж шкіри або висип.

Кого вакцинують в першу чергу?

Президент України Володимир Зеленський анонсував, що першими вакцину отримають отримають медики, військові і нацгвардійці. Сам він, як головнокомандувач, вакцинуватимуться з військовими.

В Україні, як і в усьому світі, першими повинні вакцинувати людей з груп ризику — медиків, поліцію, військових і людей з хронічними захворюваннями.

За підрахунками Міністерства охорони здоров'я, першочергово вакцинації в Україні потребують приблизно 21 млн осіб. Саме стільки людей налічують всі групи ризику.

Як уже повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, в першу чергу прищеплювати будуть:

медиків, їх близько 402 тисяч;

військовослужбовців — учасників ООС — 41 тисяча;

працівників соціальної сфери — 156 тисяч;

жителів пансіонатів для літніх людей і працівників цих установ — 136 тисяч.

[ + – ] Вакцина CoviShield прибула в Україну 23 лютого

[ + – ] Вакцина CoviShield прибула в Україну

Нагадаємо, спочатку Максим Степанов обіцяв почати вакцинацію в Україні ще 15 лютого, однак, коли терміни стали підходити, він взяв свої слова назад і повідомив, що "15 лютого — це дата, яку я називав, виходячи з попередніх домовленостей про постачання вакцин. Але зараз ці поставки трішечки затримуються. зараз тривають технічні моменти щодо логістики відправлення вакцини".

Як почалася вакцинація в Україні

Проте, вакцина прибула, і в середу, 24 лютого стартувала вакцинація. До того ж — несподівано — в Черкасах. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко раніше анонсував, що перші області, які отримають вакцину — це Київ, Київська область, Чернігів, Житомир, Черкаси, Вінниця та Полтава. До областей в Західній Україні, де ситуацію називають критичною і де кількість хворих зростає, вакцина поки не добралася. Івано-Франківська та Закарпатська області отримають вакцину 25 лютого. Про це повідомила керівник підприємства Укрмедпостач Оксана Маринчук.

[ + – ] Які області отримають вакцину першими — репортаж

"Сьогодні ми закриваємо повністю всю Україну, але віддалені куточки — Закарпаття та Івано-Франківська область — будуть одержувачами завтра", — уточнила Маринчук.

Першим вакцинували лікаря-реаніматолога з Черкас. Героя звуть Євген Горенко і він працює в Черкаській обласній лікарні. Другою стала старша сестра відділення реанімації Нонна Хачатрян.

Голова Черкаської ОДА Олександр Скічко повідомив радісну звістку у себе у Facebook і сфотографувався з лікарем.

[ + – ] Голова Черкаської ОДА Олександр Скічко — пост у Facebook

[ + – ] Олександр Скічко з першим лікарем в Україні, вакцинованим від COVID-19

Голова ОДА також відповів на актуальні питання, що цікавлять жителів Черкас і не тільки. Наприклад, коли він сам планує вколотися і що за вакцину до нас привезли.

[ + – ] Голова Черкаської ОДА має намір вакцинуватися "в порядку черги"

[ + – ] Олександр Скічко пояснює, що за вакцину колотимуть українцям

Вакцинувався Євген Горенко о 13:00, що було зафіксовано письмово. Через кілька годин він повідомив, що у нього "стан стабільний, без негативної динаміки".

[ + – ] Євген Горенко через кілька годин після щеплення від COVID

[ + – ] Віктор Ляшко залишив в соцмережах відгук про спілкування з першими щепленими від COVID

У Київській області першою вакцинували Тетяну Шульженко, завідувачку інфекційним відділенням лікарні в Броварах. Вона закликала і інших робити щеплення від коронавірусу, тому що це може полегшити перебіг або зовсім запобігти захворюванню. Завершити першу хвилю вакцинації в регіоні планують протягом 2-3 тижнів.

"Вакцинація формує імунітет до вірусу і допомагає попередити інфікування. Однак навіть якщо ви і захворієте, то перенесете хворобу значно легше. Саме тому я прийняла для себе рішення отримати щеплення і навіть встигла зробити це на самому початку прищеплювальної кампанії в області", — сказала Шульженко .

Пізніше пішли звіти і по іншим областям. Однак про ефективність вакцини говорити, звичайно, поки рано. Для цього варто почекати хоча б кілька днів.

[ + – ] Голова Вінницької ОДА Сергій Борзов — пост про початок вакцинації

[ + – ] Офіційна інформація від Київської ОДА

Початок вакцинації в Україні: реакція в соцмережах

Тим часом радість з приводу розпочатої вакцинації псують критики, які вважають, що індійська вакцина — це не те, що обіцяли і взагалі звучить сумнівно.

[ + – ] Нардеп Олександр Дубінський сповнений скепсису

[ + – ] Яна Зінкевич — волонтер, нардеп з "ЄС"

Масова відмова від вакцинації медиків в Чернігівській області не додає кампанії популярності. Медики аргументують відмову тим, що вони і так вже перехворіли коронавірусом. Про це повідомив секретар Чернігівської міськради Олександр Ломако.

[ + – ] На Чернігівщині з 280 лікарів на щеплення погодилися тільки 87

Також з'явилася думка, що за індійську вакцину Україна переплатила, до того ж з державного бюджету.

[ + – ] Юрій Ніколов — скріншот повідомлення в соцмережах

А деякі просто жартують про походження привезеної в країну вакцини і тому, що поки, крім медиків, ніхто не вакцинувалася. Чомусь не квапляться робити щеплення можновладці, які цю вакцину закупили і популяризують.

[ + – ] Першим щеплення зробили не нардепу і не "красунчику-губернатору"

[ + – ] Скріншот поста Павла Розенка в соцмережах

[ + – ] Олексій Петров запитує, чому в чергу на щеплення не вишикували Офіс президента

[ + – ] Журналіст Полуєв жартує над індійським походженням вакцини

Звідки ще чекати вакцин?

Тепер, після того, як кампанія з вакцинації в Україні почалася, Максим Степанов на брифінгу розповів, яких вакцин і від кого очікувати в майбутньому.

[ + – ] Брифінг Максима Степанова — відео

Які вакцини отримає Україна:

від американської компанії Pfizer у межах ініціативи COVAX — понад 100 тисяч доз;

від китайської компанії Sinovac — близько 2 млн доз;

від компанії AstraZeneca — 1,5 млн від Serum Institut і ще близько 4 млн доз у межах COVAX;

від американської компанії Novavax (10 млн доз вже підписані і ще на 5 млн планується найближчим часом укласти контракт).

Що можна зрозуміти за настроєм у соцмережах

Поки, в загальному, населення України планує почекати. Приклад медиків, які вкололись CoviShield, цілком "заразливий", але тепер за ними спостерігатимуть, як за лабораторними піддослідними, чекаючи хоч якихось новин.

Поки не вакцинуються лікарі та всі, кого планували вакцинувати першими (а це, нагадаємо, медики і військові), говорити про масову вакцинацію рано. У будь-якому випадку, зараз в Україні всі чекатимуть. Одні — "нормальних", на їхню думку вакцин, інші — новин від тих, хто ризикнув бути серед перших.