В Киеве вакцинировали первых медиков (фото, видео)

Столичные врачи чувствуют себя прекрасно и намерены показать необходимость вакцинации на своем примере.

В Киеве 25 февраля за первые полтора часа вакцинировали 30 первых медиков прививками, которые предоставил Минздрав. Об этом сообщила глава Департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации Валентина Гинзбург, ее слова передает официальный сайт.

По состоянию на 11:30 первые дозы вакцины против COVID-19 в столице получили члены мобильных бригад и сотрудники Александровской больницы. Как сообщает КГГА, все они переносят вакцинацию хорошо и нормально себя чувствуют. Всего 24 февраля в Киев доставили 600 доз вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Одним из первых врачей вакцину получил заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Алексей Куценко. Он сообщил, что доверяет препаратам Oxford/AstraZeneca (Covishield) от Минздрава.

[ + – ] Вакцинация медиков в Киеве

"Лично передо мной не стоял вопрос: вакцинироваться или нет. Я решил самостоятельно, что вакцинация необходима. Необходима массовая вакцинация населения Украины для того, чтобы сбить шквал ковидной инфекции", — заявил Алексей Куценко. - "К сожалению, люди предвзято относятся к вакцинации. Надеюсь, наш пример станет положительным и будет аргументом для сомневающихся".

Представитель КГГА напомнила, что Киев тщательно готовился к вакцинации, для этого в городе организовали 15 мобильных бригад. Медики прошли необходимое обучение и продолжают совершенствовать знания о том, как обращаться с вакцинами от Pfizer/ BioNTech и AstraZeneca. В столице созданы 120 временных пунктов вакцинации в медучреждениях и интернатах, а также 120 стационарных пунктов. Дополнительные пункты понадобились, чтобы не прерывать плановый график прививок в специальных кабинетах (таких насчитывается 138).

Ранее стало известно, что первую прививку в Киевской области получила исполняющая обязанности инфекционного отделения для взрослых Броварской многопрофильной больницы Татьяна Шульженко. По словам врача, она чувствует себя хорошо и не подписывала никаких документов о неразглашении информации. При этом часть ее коллег отказались от вакцинации.