У Києві вакцинували перших медиків (фото, відео)

Столичні лікарі відчувають себе прекрасно і мають намір демонструвати необхідність вакцинації на своєму прикладі.

У Києві 25 лютого за перші півтори години вакцинували 30 перших медиків щепленнями, які надало МОЗ. Про це повідомила голова Департаменту охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації Валентина Гінзбург, її слова передає офіційний сайт.

Станом на 11:30 перші дози вакцини проти COVID-19 у столиці отримали члени мобільних бригад і співробітники Олександрівської лікарні. Як повідомляє КМДА, усі вони переносять вакцинацію добре і нормально себе почувають. Усього 24 лютого в Київ доставили 600 доз вакцини Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Одним з перших лікарів вакцину отримав завідувач відділенням реанімації та інтенсивної терапії Олексій Куценко. Він повідомив, що довіряє препарату Oxford/AstraZeneca (Covishield) від МОЗ.

[ + – ] Вакцинація медиків у Києві

"Особисто переді мною не стояло питання: вакцинуватися чи ні. Я вирішив самостійно, що вакцинація необхідна. Необхідна масова вакцинація населення України для того, щоб збити шквал ковідної інфекції", — заявив Олексій Куценко. — "На жаль, люди упереджено ставляться до вакцинації. Сподіваюся, наш приклад стане позитивним і буде аргументом для тих, хто сумнівається".

Представник КМДА нагадала, що Київ ретельно готувався до вакцинації, для цього в місті організували 15 мобільних бригад. Медики пройшли необхідне навчання і продовжують удосконалювати знання про те, як поводитися з вакцинами від Pfizer/BioNTech і AstraZeneca. У столиці створено 120 тимчасових пунктів вакцинації в медустановах і інтернатах, а також 120 стаціонарних пунктів. Додаткові пункти знадобилися, щоб не переривати плановий графік щеплень у спеціальних кабінетах (таких налічується 138).

Раніше стало відомо, що перше щеплення в Київській області отримала в. о. інфекційного відділення для дорослих Броварської багатопрофільної лікарні Тетяна Шульженко. За словами лікаря, вона відчуває себе добре і не підписувала ніяких документів про нерозголошення інформації. При цьому частина її колег відмовилися від вакцинації.