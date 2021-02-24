Первая вакцинация в Киевской области: медик получила прививку и вернулась к работе (видео)

Женщина рассказала, что после прививки чувствует себя хорошо, а никаких документов о неразглашении она не подписывала.

В Киевской области состоялась первая вакцинация от COVID-19. Как сообщает Киевская облгосадминистрация, первую прививку в регионе получила исполняющая обязанности инфекционного отделения для взрослых Броварской многопрофильной больницы Татьяна Шульженко.

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К процедуре женщина не готовилась, после процедуры она вышла к журналистам и сказала, что чувствует себя хорошо. При этом часть ее коллег отказались вакцинироваться. По ее словам, речь идет о тех, кто уже переболел коронавирусом и имеет антитела.

"Те, кто переболел. Они отложили эту процедуру на потом", — сказала она.

Врач обратила внимание на то, что не подписывала никаких документов о неразглашении возможной побочной реакции на вакцину.

"Подготовки к вакцинации не было. С рабочего места сразу пришла провакцинировалась и пошла работать", – сказала она.

Женщина рассказала о важности вакцинации в контексте того, что заболевание может протекать очень тяжело и привести к смерти. Медработники каждый день видят последствия последствия COVID-19, а так как прививка помогает предупредить инфицирование, она без колебаний решила делать инъекцию.

"Вакцинирование формирует иммунитет к вирусу и помогает предупредить инфицирование. Однако даже если вы и заболеете, то перенесете болезнь значительно легче. Именно поэтому я приняла для себя решение получить прививку и даже успела сделать это в самом начале прививочной кампании в области", — отметила Татьяна Шульженко.

Отметим, 23 февраля 2021 года в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса. Речь идет о 500 тысячах доз вакцины CovidShield. Первые партии вакцины сегодня, 24 февраля, в 7:00 отправились в регионы.

Фокус разбирался, что известно о вакцине CoviShield. Вакцина Covishield производится в Индии по лицензии Oxford-AstraZeneca, которая изначально была разработана в Великобритании. Индия уже давно является центром производства вакцин: она производит 60% вакцин в мире и на территории страны работают полдюжины крупных фармацевтических производителей. Некоторые из первых доз Covishield уже отправлены в Бутан, Мальдивы, Бангладеш, Непал, Мьянму и Сейшельские острова. Но группа по защите прав пациентов All India Drug Action Network заявляет, что одобрение Covishield было поспешным, поскольку производитель не завершил "промежуточное исследование" в Индии.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина ожидает прибытия очередной партии вакцины от коронавируса в марте.