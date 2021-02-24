Перша вакцинація в Київській області: медик отримала щеплення і повернулася до роботи (відео)

Жінка розповіла, що після щеплення почувається добре, а ніяких документів про нерозголошення вона не підписувала.

У Київській області відбулася перша вакцинація від COVID-19. Як повідомляє Київська облдержадміністрація, перше щеплення в регіоні отримала виконуюча обов'язки інфекційного відділення для дорослих Броварської багатопрофільної лікарні Тетяна Шульженко.

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До процедури жінка не готувалася, після процедури вона вийшла до журналістів і сказала, що відчуває себе добре. При цьому частина її колег відмовилися вакцинуватися. За її словами, мова йде про тих, хто вже перехворів на коронавірус і має антитіла.

"Ті, хто перехворів. Вони відклали цю процедуру на потім", — сказала вона.

Лікар звернула увагу на те, що не підписувала ніяких документів про нерозголошення можливої побічної реакції на вакцину.

"Підготовки до вакцинації не було. З робочого місця відразу прийшла провакцинуватися і пішла працювати", — сказала вона.

Жінка розповіла про важливість вакцинації в контексті того, що захворювання може протікати дуже важко і призвести до смерті. Медпрацівники кожен день бачать наслідки COVID-19, а оскільки щеплення допомагає попередити інфікування, вона без вагань вирішила робити ін'єкцію.

"Вакцинація формує імунітет до вірусу і допомагає попередити інфікування. Однак навіть якщо ви і захворієте, то перенесете хворобу значно легше. Саме тому я прийняла для себе рішення отримати щеплення і навіть встигла зробити це на самому початку кампанії з вакцинації в області", — зазначила Тетяна Шульженко.

Зазначимо, що 23 лютого 2021 року в Україну прибула перша партія вакцини від коронавірусу. Йдеться про 500 тисяч доз вакцини CovidShield. Перші партії вакцини сьогодні, 24 лютого, о 7:00 вирушили в регіони.

Фокус розбирався, що відомо про вакцину CoviShield. Вакцина Covishield виробляється в Індії за ліцензією Oxford-AstraZeneca, яка спочатку була розроблена у Великобританії. Індія вже давно є центром виробництва вакцин: вона виробляє 60% вакцин у світі і на території країни працюють півдюжини великих фармацевтичних виробників. Деякі з перших доз Covishield уже відправлені в Бутан, Мальдіви, Бангладеш, Непал, М'янму і Сейшельські острови. Але група із захисту прав пацієнтів All India Drug Action Network заявляє, що схвалення Covishield було поспішним, оскільки виробник не завершив "проміжне дослідження" в Індії.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна очікує прибуття чергової партії вакцини від коронавірусу в березні.