Українських військових на Донбасі почали вакцинувати від COVID-19 (фото)

Першими прищепили медиків з 66-го військового госпіталю ЗСУ, а вже завтра запрацюють мобільні бригади по вакцинації.

У район проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі прибула перша партія з 7200 доз вакцини AstraZeneca. Про це повідомляє прес-служба ВЗГ у Фейсбуці.

Вакцини поставили в 66-й військовий госпіталь ЗСУ. Щеплення отримав особовий склад госпіталю, а також члени окремої санітарної роти. Від завтра вони почнуть проводити вакцинацію на виїзді. У мобільних бригадах буде лікар-анестезіолог, лікар-терапевт і медсестра.

Фото: Facebook / Операція об'єднаних сил

У прес-службі зазначають, що вакцинацію всі роблять за своїм бажанням. Перед процедурою проводиться обстеження у лікаря: міряється температура тіла, артеріальний тиск, збираються дані про анамнез. Визначається, чи є протипоказання до вакцинації.

Вакцинувати не будуть, якщо у людини буде підвищена температура тіла, гострі захворювання або алергія на складові компоненти вакцини.

Нагадаємо, від учора в Україні почалася вакцинація від коронавірусної хвороби COVID-19. Згідно з планом Кабінету міністрів, вакцинація в країні проходитиме в кілька етапів. На першому вакцину отримають медики і бійці ООС. Наразі всі вакцини в Україні прибули з Індії.

Фокус відстежив, як почалася вакцинація в Україні.