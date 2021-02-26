На Донбассе началась вакцинация военных (фото)

В 66-й военный госпиталь приехали первые 7200 доз вакцины против коронавируса Covishield.

На Донбассе в районе проведения ООС началась вакцинация военных. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Сказано, что в 66-й военный госпиталь приехали первые 7200 доз вакцины против коронавируса Covishield.

Со вчерашнего дня начали вакцинировать медиков этого госпиталя, а также отдельную автосанитарную роту.

"Сегодня бригады в составе врача-анестезиолога, врача-терапевта и медицинской сестры, выезжают для осуществления прививок непосредственно в подразделения в зоне ответственности", — сообщили в Минобороны.

23 февраля 2021 года в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса. Речь идет о 500 тысячах доз вакцины CovidShield. Первые партии вакцины 24 февраля, в 7:00 отправились в регионы.

По состоянию на утро 26 февраля в Украине вакцинировались 1179 человек. За сутки наибольшее количество привитых зафиксирована в Черкасской области (90 прививок), за весь период прививочной кампании — также в Черкасской области (170 прививок).

Фокус разбирался, что известно о вакцине CoviShield. Вакцина Covishield производится в Индии по лицензии Oxford-AstraZeneca, которая изначально была разработана в Великобритании. Индия уже давно является центром производства вакцин: она производит 60% вакцин в мире и на территории страны работают полдюжины крупных фармацевтических производителей. Некоторые из первых доз Covishield уже отправлены в Бутан, Мальдивы, Бангладеш, Непал, Мьянму и Сейшельские острова. Но группа по защите прав пациентов All India Drug Action Network заявляет, что одобрение Covishield было поспешным, поскольку производитель не завершил "промежуточное исследование" в Индии.