На Донбасі почалася вакцинація військових (фото)

У 66-й військовий госпіталь приїхали перші 7 200 доз вакцини проти коронавірусу Covishield.

На Донбасі в районі проведення ООС почалася вакцинація військових. Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

Сказано, що в 66-й військовий госпіталь приїхали перші 7 200 доз вакцини проти коронавірусу Covishield.

З учорашнього дня почали вакцинувати медиків цього госпіталю, а також окрему санітарну роту.

"Сьогодні бригади в складі лікаря-анестезіолога, лікаря-терапевта та медичної сестри, виїжджають для проведення щеплень безпосередньо в підрозділи в зоні відповідальності", — повідомили в Міноборони.

23 лютого 2021 року в Україну прибула перша партія вакцини від коронавірусу. Йдеться про 500 тисяч доз вакцини CoviShield. Перші партії вакцини 24 лютого, о 7:00 вирушили в регіони.

Станом на ранок 26 лютого в Україні вакцинувалися 1 179 чоловік. За добу найбільша кількість щеплених зафіксована в Черкаській області (90 щеплень), за весь період прищеплювальної кампанії — також у Черкаській області (170 щеплень).

Фокус розбирався, що відомо про вакцину CoviShield. Вакцина Covishield виготовляється в Індії за ліцензією Oxford-AstraZeneca, яка спочатку була розроблена у Великобританії. Індія вже давно є центром виробництва вакцин: вона виробляє 60% вакцин у світі та на території країни працюють півдюжини великих фармацевтичних виробників. Деякі з перших доз Covishield вже відправлені в Бутан, Мальдіви, Бангладеш, Непал, М'янму та Сейшельські острови. Але група із захисту прав пацієнтів All India Drug Action Network заявляє, що схвалення Covishield було поспішним, оскільки виробник не завершив "проміжне дослідження" в Індії.