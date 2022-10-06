НАБУ сообщило о подозрении главе Нацбанка Кириллу Шевченко

Подавший в отставку по состоянию здоровья глава НБУ Шевченко, находясь в должности председателя правления "Укргазбанка", вместе с подельниками вывел из финучреждения более 206 млн грн, считает следствие.

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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщило о подозрении главе Национального банка Украины Кириллу Шевченко в незаконном выведении 206 млн грн из "Укргазбанка" в 2014-2019 годах, когда тот был председателем правления финансового учреждения. Об этом в четверг, 6 октября, сообщила пресс-служба НАБУ на своем сайте.

По версии следствия, организованная группа во главе с тогдашним председателем правления "Укргазбанка" в течение 2014-2019 годов вывела из банка 206 млн грн. Всего о подозрении по этому производству было сообщено пяти лицам, которые занимали должности в финучреждении на тот момент:

председатель правления – ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины (с 2014 по 2020 год пост занимал действующий глава НБУ Кирилл Шевченко);

два заместителя председателя правления – ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины;

директор департамента по работе с корпоративными вип-клиентами – ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины;

заместитель директора департамента по работе с корпоративными вип-клиентами – ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины.

В НАБУ отметили, что местонахождение экс-главы правления "Укргазбанка" неизвестно, поэтому уведомление о подозрении представители ведомства, согласно сообщению, "оставили в администрации по месту его работы, а именно — Национальном банке Украины".

"В силу таких же обстоятельств в таком же порядке сообщили о подозрении и одному из заместителей "Укргазбанка" и заместителю директора департамента по работе с корпоративными вип-клиентами этого госучреждения", — говорится в заявлении бюро.

Подозрение Шевченко: детали производства

Следствие установило, что вышеуказанные работники банка в ноябре 2014 года ввели в действие схему вывода денег из государственного банка через оплату услуг подставным посредникам якобы за привлечение средств крупного бизнеса, госучреждений и предприятий.

"На самом же деле посредничество происходило только на бумаге: клиенты размещали средства в государственном "Укргазбанке" на депозиты по собственной инициативе или же согласно порядку, введенному для госсектора Кабмином. Госбанк, на основании фиктивных актов выполненных работ, исправно платил псевдопосредникам за услуги, которые те никогда не предоставляли, и о которых большинство клиентов банка даже не знало", — отметили в НАБУ.

Следователи ведомства уточнили, что подставными посредниками оказались физлица-предприниматели, самозанятые и юридические лица, большинство из которых были зарегистрированы как таковые исключительно для участия в схеме тогдашнего руководства "Укргазбанка".

Всего с ноября 2014 года по март 2020 года "Укргазбанк" провел более тысячи переводов в адрес 52 подставных посредников, потратив на это более 206 млн грн. Организатором схемы следствие считает первого заместителя председателя правления "Укргазбанка", вскоре возглавившего правление по решению правительства. Он, по данным НАБУ и САП, инициировал изменение внутренней документации для реализации схемы и контролировал выплаты.

"Подозрения НАБУ и САП основываются на ряде экспертиз, допросов свидетелей, обысков, временных доступов, информации, полученной от клиентов банка, обзорах компьютерной техники и мобильных телефонов с детальной перепиской между участниками по указанной схеме, изъятых документов. НАБУ и САП устанавливают других участников коррупционной схемы", — добавили в ведомстве.

Также НАБУ поделилось инфографикой, на которой показаны результаты расследования касательно действий бывших должностных лица "Укргазбанка" в этой схеме.

[ + – ] Схема "Укргазбанка"

Отметим, что Шевченко с 7 октября 2014 года занимал должность первого заместителя главы правления "Укргазбанка". При этом ноябрь 2014-го года следствие обозначило временем начала действия схемы. С 26 декабря 2014 года действующий глава Нацбанка работал на посту исполняющего обязанности главы правления "Укргазбанка", с 28 мая 2015 по 16 июля 2020 — был главой правления финучреждения, после чего 16 июля того же года Верховная рада назначила Шевченко руководителем НБУ по предложению президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, 4 октября Кирилл Шевченко заявил, что уходит с должности главы НБУ по состоянию здоровья. Руководитель финучреждения попросил президента Украины Владимира Зеленского принять свою отставку.

Вместо Шевченко финансовый регулятор может возглавить бывший руководитель "Ощадбанка" Андрей Пышный.