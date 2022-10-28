Пригород вместо центра: НАБУ подозревает чиновников ГПСУ в махинациях с квартирами (фото)

Следствие установило, что бывшее руководство Госпогранслужбы причастно к многомиллионной схеме по "замене" квартир, предназначенных для семей пограничников.

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Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении трем лицам о злоупотреблениях на сумму 10,68 млн гривен, сообщает пресс-служба НАБУ.

В публикации говорится, что о подозрении в злоупотреблениях властью и служебным положением сообщили бывшему председателю Государственной пограничной службы, экс-начальнику первого отдела капитального строительства ГПСУ и директору частной компании-застройщика. В НАБУ не назвали имен подозреваемых, но по информации издания "Слово и Дело" речь может идти о бывшем руководителе ГПСУ Петре Цигикале.

По данным следствия, частная компания должна была построить и передать ГПСУ в первом полугодии 2019 года 66 квартир в центре Львова для последующего заселения пограничников и их семей. В это же время Госпогранслужба получила 53 квартиры в пригороде Львова, стоимость которых на 10,68 млн гривен меньше, чем стоимость жилья в центре города.

[ + – ] Квартиры для пограничников в центре Львова

[ + – ] Квартиры для семей пограничников в центре Львова

Также выяснилось, что квартиры для пограничников во Львове компанией-застройщиком были проданы посторонним покупателем. Таким образом, председателю ГПСУ была предложена схема "замены" жилья, на которую он согласился. В результате пограничники получили жилье не в центре города, а в пригороде.

"Следствие имеет доказательства, что должностные лица ГПСУ действовали в сговоре с директором частной компании, изначально осознавая ее невыгодный для Госпогранслужбы характер", — говорится в сообщении.

[ + – ] Квартиры в пригороде Львова

В связи с этим указанным лицам сообщили о подозрении согласно ч. 2 ст. 364 УК Украины (Злоупотребление властью или служебным положением). Санкции статьи предусматривают максимальное наказание до 6 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что НАБУ и САП сообщили о подозрении 15 лицам, причастным к введению формулы "Роттердам+". По данным следствия бывшие и действующие чиновники НКРЭКУ, а также чиновники частных компаний совершали неправомерные действия, из-за которых украинские потребители переплатили более 20 млн гривен за коммунальные услуги.