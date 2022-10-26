Ущерб в 39 млрд: НАБУ и САП сообщили о подозрении 15 чиновникам по делу "Роттердам+" (видео)
По данным следствия, представители частных теплогенерирующих компаний уговорил чиновников НКРЭКУ принять формулу "Роттердам+", что привело к необоснованному росту цен на коммунальные услуги в Украине.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении 15 лицам, причастным к введению формулы "Роттердам+", по которой на протяжении 2018-2019 годов потребители переплатили более 20 млрд грн. В публикации САП говорится что, среди подозреваемых бывшие и действующие чиновники Национальной комиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), а также чиновники частных компаний.
Сообщается, что согласно данным следствия в формулу "Роттердам+" были заложены расходы на услуги, которые фактически не выполнялись, а именно транспортировка угля национального производителя в тепловые электростанции из порта в Роттердаме.
"Как следствие, в течение 2016-2019 годов потребители электроэнергии переплатили более 39 млрд. гривен", — говорится в публикации.
Также известны подробности организации схемы. Выяснилось, что принять формулу "Роттердам+" отдельных членов НКРЭКУ уговорили представители группы частных теплогенерирующих компаний, которые в итоге и получили сверхприбыли. Это стало причиной роста тарифов на электроэнергию из-за чего украинские граждане были вынуждены переплачивать за услуги.
В НАБУ сообщили, что в кругу подозреваемых находятся:
- 2 бывших председателей НКРЭКУ;
- 6 бывших членов НКРЭКУ;
- 3 действующих членов НКРЭКУ;
- 1 действующий и 1 бывший работник НКРЭКУ;
- 1 действующее и 1 бывшее должностное лицо группы частных теплогенерирующих компаний.
В чем незаконность формулы "Роттердам+"
В НАБУ подчеркнули, что дело "Роттердам+" является одним из самых громких за всю историю бюро. Детективы убеждены, что собрали достаточно сведений, чтобы доказать о причинении украинскому народу многомиллиардного ущерба.
По словам следователей, незаконность существования формулы "Роттердам+" состоит из четырех пунктов:
- способ принятия решений, который не отвечает существующим на момент принятия правилам;
- нарушение Закона Украины "Ценах и ценообразовании";
- осознание регулятором социально опасніх последствий;
- нанесение украинцам убытков на сумму более 39 млрд гривен.
Шестерым из подозреваемых вручили подозрения по ч. 2 ст. 364 УК Украины. За это им грозит от 3 до 6 лет лишения свободы. Других фигурантов подозревают по ч. 2 ст. 367 УК Украины. Санкция статьи предусматривают штраф от 34 до 68 тысяч гривен, исправительные работы сроком до 2 лет, или ограничение свободы сроком до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.
Напомним, что в конце мая 2021 года прокурор Денис Демкив закрыл дело "Роттердам+" аргументируя это отсутствием состава преступления. После чего в НАБУ сообщили что намерены обжаловать решение прокурора.