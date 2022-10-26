Збитки у 39 млрд: НАБУ та САП повідомили про підозру 15 чиновникам у справі "Роттердам+" (відео)
За даними слідства, представники приватних теплогенерувальних компаній умовили чиновників НКРЕКУ прийняти формулу "Роттердам+", що призвело до необґрунтованого зростання цін на комунальні послуги в Україні.
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру 15 особам, причетним до запровадження формули "Роттердам+", за якою протягом 2018-2019 років споживачі переплатили понад 20 млрд грн. У публікації САП йдеться, що серед підозрюваних колишні та чинні чиновники Національної комісії з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ), а також чиновники приватних компаній.
Повідомляється, що згідно з даними слідства у формулу "Роттердам+" заклали витрати на послуги, які фактично не виконувались, а саме транспортування вугілля національного виробника до теплових електростанцій з порту в Роттердамі.
"Як наслідок, протягом 2016-2019 років споживачі електроенергії переплатили понад 39 млрд гривень", — йдеться у публікації.
Також відомі подробиці організації схеми. З'ясувалося, що прийняти формулу "Роттердам+" окремих членів НКРЕКУ вмовили представники групи приватних теплогенерувальних компаній, які в результаті і отримали надприбутки. Це стало причиною зростання тарифів на електроенергію, через що українські громадяни були змушені переплачувати за послуги.
У НАБУ повідомили, що у колі підозрюваних перебувають:
- 2 колишні голови НКРЕКУ;
- 6 колишніх членів НКРЕКУ;
- 3 чинних членів НКРЕКУ;
- 1 чинний та 1 колишній працівник НКРЕКУ;
- 1 чинна та 1 колишня посадова особа групи приватних теплогенерувальних компаній.
У чому незаконність формули "Роттердам+"
У НАБУ наголосили, що справа "Роттердам+" є однією з найгучніших за всю історію бюро. Детективи переконані, що зібрали достатньо відомостей, щоб довести про заподіяння українському народу багатомільярдних збитків.
За словами слідчих, незаконність існування формули "Роттердам+" складається із чотирьох пунктів:
- спосіб прийняття рішень, який відповідає наявним на цей час прийняття правилам;
- порушення Закону України "Ціна та ціноутворення";
- усвідомлення регулятором соціально небезпечних наслідків;
- заподіяння українцям збитків на суму понад 39 млрд гривень.
Шістьом підозрюваним вручили підозри за ч. 2 ст. 364 КК України. За це їм загрожує від 3 до 6 років ув'язнення. Інших фігурантів підозрюють за ч. 2 ст. 367 КК України. Санкція статті передбачають штраф від 34 до 68 тисяч гривень, виправні роботи на строк до 2 років, або обмеження волі на строк до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
Нагадаємо, що наприкінці травня 2021 року прокурор Денис Демків закрив справу "Роттердам+", аргументуючи це відсутністю складу злочину. Після чого в НАБУ повідомили, що мають намір оскаржити рішення прокурора.