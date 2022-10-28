Передмістя замість центру: НАБУ підозрює чиновників ДПСУ в махінаціях із квартирами (фото)

Слідство встановило, що колишнє керівництво Держприкордонслужби причетне до багатомільйонної схеми із заміни квартир, призначених для сімей прикордонників.

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Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру трьом особам про зловживання на суму 10,68 млн гривень, повідомляє пресслужба НАБУ.

У публікації йдеться, що про підозру в зловживаннях владою і службовим становищем повідомили колишньому голові Державної прикордонної служби, ексначальнику першого відділу капітального будівництва ДПСУ та директору приватної компанії-забудовника. У НАБУ не назвали імен підозрюваних, але за інформацією видання "Слово і Діло" може йтися про колишнього керівника ДПСУ Петра Цигикала.

За даними слідства, приватна компанія мала побудувати та передати ДПСУ в першому півріччі 2019 року 66 квартир у центрі Львова для подальшого заселення прикордонників і їхніх сімей. У цей же час Держприкордонслужба отримала 53 квартири в передмісті Львова, вартість яких на 10,68 млн гривень менша, ніж вартість житла в центрі міста.

[ + – ] Квартири для прикордонників у центрі Львова

[ + – ] Квартири для сімей прикордонників у центрі Львова

Також з’ясувалося, що квартири для прикордонників у Львові компанією-забудовником були продані стороннім покупцем. Так, голові ДПСУ було запропоновано схему "заміни" житла, на яку він погодився. Унаслідок цього прикордонники отримали житло не в центрі міста, а в передмісті.

"Слідство має докази, що посадові особи ДПСУ діяли в змові з директором приватної компанії, спочатку усвідомлюючи її невигідний для Держприкордонслужби характер", — йдеться у повідомленні.

[ + – ] Квартири в передмісті Львова

У зв'язку з цим зазначеним особам повідомили про підозру відповідно до ч. 2 ст. 364 КК України (Зловживання владою чи службовим становищем). Санкції статті передбачають максимальне покарання до 6 років ув'язнення.

Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП повідомили про підозру 15 особам, причетним до введення формули "Роттердам+". За даними слідства, колишні та чинні чиновники НКРЕКУ, а також чиновники приватних компаній вчиняли неправомірні дії, через які українські споживачі переплатили понад 20 млн гривень за комунальні послуги.