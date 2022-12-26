НАБУ проводит обыски у главы Днепропетровской ОВА Резниченко – "Схемы"

По информации журналистов, обыски связанны с расследованием махинаций вокруг президентской программы "Большое строительство".

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Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) проводят обыски в кабинете главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, а также в департаменте жилищно-коммунального хозяйства и ряде других департаментов. Об этом сообщают "Схемы" со ссылкой на свои источники.

Обыски начались утром 26 декабря по уголовному производству, связанному с "Большой стройкой".

"Как мы узнали из трех разных источников, сегодня детективы НАБУ провели обыск в рабочем кабинете главы Днепропетровщины Резниченко, в ряде профильных департаментов ДОВА, а также по ряду других адресов, фигурирующих в этом уголовном деле, начатом по статьям "злоупотребление властью или служебным положением" и "легализация доходов, полученных преступным путем", — написала в своей Facebbok журналистка "Схем" Наталья Седлецкая.

Также обыски, по данным Схем, провели у подрядчиков Днепропетровской ОВА – в помещениях фирмы "Будинвест Инжиниринг", на производственных предприятиях и у связанных лиц компании.

В НАБУ и САП пока не комментируют следственные действия. На момент публикации сам Резниченко никак не прокомментировал обыски.

"Большое Строительство" — национальная программа масштабной перестройки инфраструктуры в Украине. Проект стартовал по инициативе президента Владимира Зеленского 1 марта 2020 года. Начать строительство по всей стране еще в 2018 году Украине рекомендовали в Международном валютном фонде и Всемирном банке.

Под программу попадают дороги государственного и местного значения, дошкольные учебные заведения, школы, медицинские учреждения, объекты спортивной инфраструктуры, проекты культурного направления, объекты культурного наследия, мосты и путепроводы.

Что известно о расследовании?

В расследовании "Украинской правды" под названием "Фитнес-тренер на миллиард. Как компания близкой подруги руководителя Днепропетровской ОВА стала самой богатой во время войны" идет речь о том, что с начала полномасштабной войны с РФ компания близкой подруги Резниченко по имени Яна Хланта получила 1,5 миллиарда гривен на ремонт и эксплуатацию дорог в регионе.

Журналисты выяснили, что 34-летняя Хланта, мастер спорта по пауэрлифтингу и фитнес-тренер, ездит на Kia Sportage 2020 года выпуска, который зарегистрирован на компанию "Севент консалтинг групп". Эта компания принадлежит главе Днепропетровской ОВА Валентину Резниченко, сказано в материале.

Источники издания в правоохранительных органах подтвердили, что с 2020 по 2021 годы Резниченко и Хланта вместе ездили в Ригу, Берлин, Стамбул, Мюнхен и Прагу.

В 2021 году, как отмечается в расследовании, компания выиграла тендеры почти на 15 миллиардов гривен. В едином веб-портале использования публичных средств "Украинская правда" увидела, что за время полномасштабной войны "Будинвест Инжиниринг" получила около 1,5 миллиарда гривен.

Основную часть денег перевел Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства Днепропетровской ОВА, данные о части договоров не подали в систему Prozorro из-за военного положения, подчеркивают расследователи.

По данному делу еще 2 ноября САП зарегистрировало уголовное производство, однако на тот момент Резниченко не фигурировал там как подозреваемый.

Напомним, НАБУ расследует производства в отношении экс-генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой. Расследование ведется по факту возможного вмешательства экс-генпрокурора в дело, в котором фигурирует глава Окружного админсуда Павел Вовк.

Также 14 декабря Фокус писал о том, что сотрудники САП и НАБУ сообщили действующему народному депутату о подозрении в декларировании недостоверных ведомостей.