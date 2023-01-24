Генпрокурор України звільнив свого заступника Симоненка через скандал із відпусткою в Іспанії

Чиновник разом із сім'єю поїхав відпочивати на новорічні свята на європейський курорт. Фотографію з Марбельї опублікувала дружина Симоненка у своїх соцмережах.

Related video

Генеральний прокурор України Андрій Костін підписав наказ про звільнення Олексія Симоненка з посади свого заступника. Про це у вівторок, 24 січня, повідомляється на офіційному сайті Офісу генпрокурора.

Як уточнюється, Симоненко написав заяву про звільнення за власним бажанням.

Симоненко обіймав посаду заступника генпрокурора з 27 березня 2020 року. З 17 липня по 27 липня 2022 року виконував обов'язки генпрокурора до призначення Костіна.

Симоненко: скандал із відпусткою в Іспанії

Чиновник подав у відставку після того, як стало відомо, що він разом із сім'єю їздив на новорічні свята до Марбельї в іспанській Андалусії. За кордоном заступник генпрокурора провів десять днів, при цьому він використав автомобіль компанії "Холдинг "Гранд Готель", яка належить дружині відомого львівського бізнесмена Григорія Козловського.

Про відпустку стало відомо через фотографію, яку опублікувала дружина Симоненка у соцмережах. На знімку в Instagram були чоловік із дитиною. Пізніше цю інформацію журналістам підтвердило джерело у правоохоронних органах.

Нагадаємо, учора, 23 січня, про звільнення Симоненка повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Він також розповів про відставку заступника глави Офісу президента України Кирила Тимошенка.

24 січня міністр оборони Олексій Резніков звільнив свого заступника В'ячеслава Шаповалова, який відповідав у відомстві за тилове забезпечення ЗСУ. Чиновник подав у відставку через скандал із закупівлями продуктів харчування для української армії за завищеними цінами.