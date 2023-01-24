Генпрокурор Украины уволил своего заместителя Симоненко из-за скандала с отпуском в Испании

Чиновник вместе с семьей уехал отдыхать на новогодние праздники на европейский курорт. Фотографию из Марбельи опубликовала супруга Симоненко в своих соцсетях.

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Генеральный прокурор Украины Андрей Костин подписал приказ об увольнении Алексея Симоненко с должности своего заместителя. Об этом во вторник, 24 января, сообщается на официальном сайте Офиса генпрокурора.

Как уточняется, Симоненко написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Симоненко занимал должность заместителя генпрокурора с 27 марта 2020 года. С 17 июля по 27 июля 2022 года исполнял обязанности генпрокурора до назначения Костина.

Симоненко: скандал с отпуском в Испании

Чиновник подал в отставку после того, как стало известно, что он вместе с семьей ездил на новогодние праздники в Марбелью в испанской Андалусии. За границей заместитель генпрокурора провел десять дней, при этом он использовал автомобиль компании "Холдинг "Гранд Отель", принадлежащей супруге известного львовского бизнесмена Григория Козловского.

Об отпуске стало известно из-за фотографии, которую опубликовала жена Симоненко в соцсетях. На снимке в Instagram были мужчина с ребенком. Позже эту информацию журналистам подтвердил источник в правоохранительных органах.

Напомним, вчера, 23 января, об увольнении Симоненко сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Он также рассказал об отставке заместителя главы Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко.

24 января министр обороны Алексей Резников уволил своего заместителя Вячеслава Шаповалова, который отвечал в ведомстве за тыловое обеспечение ВСУ. Чиновник подал в отставку из-за скандала с закупками продуктов питания для украинской армии по завышенным ценам.