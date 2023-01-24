"Дякую за довіру, маю честь": Тимошенко висловився про своє звільнення з ОП (фото)

За словами вже колишнього заступника голови Офісу президента, він разом із керівниками обласних військових адміністрацій зміг побудувати "найпотужнішу команду" в Україні.

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Кирило Тимошенко, який 23 січня написав заяву на звільнення з посади заступника голови Офісу президента, опублікував у своєму Telegram 24 січня пост із подякою президенту і своїм колегам за спільну роботу.

"Дякую Президенту України Володимиру Зеленському за довіру та можливість робити добрі справи щодня та кожної хвилини. Дякую кожному керівнику обласних військових адміністрацій. Дякую мерам міст. За конструктив у суперечках. Дякую крутій команді Директорату з регіональної політики Офісу Президента. Без вас нічого б не було. Дякую всім українцям за довіру до нашої справи. Дякую ЗСУ — що вберегли та захищаєте нашу країну. Дякую дружині та сину. За розуміння та підтримку. Честь маю!" — написав Тимошенко.

[ + – ] Тимошенко, звільнення, офіс президента

Зазначимо, що на сайті офісу президента опублікували указ президента про звільнення Кирила Тимошенка.

Звільнення Кирила Тимошенка

У понеділок, 23 січня, колишній заступник глави Офісу президента написав заяву на звільнення з посади. За даними ЗМІ, у відставку також підуть глави військових адміністрацій чотирьох областей.

За інформацією "Української правди", замість Тимошенка на посаду планують призначити голову Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулебу.

Пізніше видання "Бабель" повідомило, що заступник голови Офісу президента після звільнення може очолити обласну адміністрацію. Водночас не уточнюється, яку саме адміністрацію очолить Тимошенко.

Нагадаємо, 23 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Раді нацбезпеки ухвалили рішення з приводу поїздок чиновників за кордон в особистих цілях. Тепер низка державних службовців не зможе покинути країну не з робочих причин.

14 січня Фокус писав про те, що Державне управління справами не розголошуватиме зарплати президента України Володимира Зеленського, голови Офісу президента Андрія Єрмака та його заступників за 2022 рік до закінчення дії воєнного стану в країні.