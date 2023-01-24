"Спасибо за доверие, честь имею": Тимошенко высказался о своем увольнении из ОП (фото)

По словам уже бывшего замглавы Офиса президента, он вместе с руководителями областных военных администраций смог построить "самую мощную команду" в Украине.

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Кирилл Тимошенко, который 23 января написал заявление на увольнение с должности замглавы Офиса президента, опубликовал в своем Telegram 24 января пост с благодарностью президенту и своим коллегам за совместную работу.

"Благодарю Президента Украины Владимира Зеленского за доверие и возможность делать добрые дела каждый день и каждую минуту. Благодарю каждого руководителя областных военных администраций. Спасибо мэрам городов. За конструктив в спорах. Спасибо крутой команде Директората по региональной политике Офиса Президента. Без вас ничего бы не было. Благодарю всех украинцев за доверие к нашему делу. Спасибо ВСУ – что уберегли и защищаете нашу страну. Спасибо жене и сыну. За понимание и поддержку. Честь имею!", — написал Тимошенко.

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Отметим, что на сайте Офиса президента опубликовали указ президента об увольнении Кирилла Тимошенко.

Увольнение Кирилла Тимошенко

В понедельник, 23 января, бывший заместитель главы Офиса президента написал заявление на увольнение со своей должности. По данным СМИ, в отставку также уйдут главы военных администраций четырех областей.

По информации "Украинской правды", вместо Тимошенко на должность планируют назначить главу Киевской областной военной администрации Алексея Кулебу.

Позже издание "Бабель" сообщило о том, что замглавы Офиса президента после увольнения может возглавить областную администрацию. При этом не уточняется какую именно администрацию возглавит Тимошенко.

Напомним, 23 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Совете нацбезопасности приняли решение по поводу поездок чиновников за границу в личных целях. Теперь ряд государственных служащих не смогут покинуть страну не по рабочим причинам.

14 января Фокус писал о том, что Государственное управление делами не будет разглашать зарплаты президента Украины Владимира Зеленского, главы Офиса президента Андрея Ермака и его заместителей за 2022 год до окончания действия военного положения в стране.