Кирилл Тимошенко после увольнения может возглавить областную администрацию, — СМИ

Президент Владимир Зеленский заявил, что вчера были приняты кадровые решения в органах центральной власти. Также изменения в анонсированы на 24 января.

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Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко после увольнения может возглавить областную администрацию. Об этом пишет издание Бабель со ссылкой на свои источники.

Журналисты пишут, что пока неизвестно, какую именно администрацию возглавит Тимошенко, однако такую должность для него "готовят".

Также сообщается, что на место Тимошенко рассматривают главу Киевской ОВА Алексея Кулебу. Отмечается, что в 2020 году он возглавил департамент КГГА по благоустройству, затем стал заместителем мэра столицы Киева Виталия Кличко, после этого возглавил Киевскую областную государственную администрацию, а ныне возглавляет ОВА.

[ + – ] Тимошенко может возглавить одну из областных администраций

Отметим, что в своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 23 января были приняты некие "кадровые решение". Также часть будет уже 24 января.

"Уже есть кадровые решения – часть сегодня, часть будет завтра – относительно управленцев разного уровня в министерствах и других структурах центральной власти и в регионах, и в правоохранительной системе", — отметил Зеленский в Telegram.

Напомним, что журналисты сообщили, что Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении из Офиса президента. В отставку также уйдут главы военных администраций четырех областей.

Также Фокус писал, что о скором увольнении Тимошенко 19 января сообщал нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. По его информации, в скором времени стоит ожидать отставки в Кабинете Министров Украины.