Кирило Тимошенко після звільнення може очолити обласну адміністрацію, — ЗМІ

Президент Володимир Зеленський заявив, що вчора було ухвалено кадрові рішення в органах центральної влади. Також зміни в анонсовані на 24 січня.

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Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко після звільнення може очолити обласну адміністрацію. Про це пише видання Бабель із посиланням на свої джерела.

Журналісти пишуть, що поки що невідомо, яку саме адміністрацію очолить Тимошенко, однак таку посаду для нього "готують".

Також повідомляється, що на місце Тимошенко розглядають голову Київської ОВА Олексія Кулебу. Зазначається, що у 2020 році він очолив департамент КМДА з благоустрою, згодом став заступником мера столиці Києва Віталія Кличка, після цього очолив Київську обласну державну адміністрацію, а нині очолює ОВА.

[ + – ] Тимошенко може очолити одну з обласних адміністрацій

Зазначимо, що у своєму вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський заявив, що 23 січня було ухвалено якісь "кадрові рішення". Також частина буде вже 24 січня.

"Вже є кадрові рішення – частина сьогодні, частина буде завтра – щодо управлінців різного рівня у міністерствах та інших структурах центральної влади та в регіонах, і у правоохоронній системі", — зазначив Зеленський у Telegram.

Нагадаємо, що журналісти повідомили, що Кирило Тимошенко написав заяву про звільнення з Офісу президента. У відставку також підуть глави військових адміністрацій чотирьох областей.

Також Фокус писав, що про швидке звільнення Тимошенко 19 січня повідомляв нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко. За його інформацією, незабаром варто очікувати на відставку в Кабінеті Міністрів України.