Отдых отменяется: в СНБО запретили чиновникам покидать Украину с личными целями

В список госслужащих, которым нельзя покидать Украину вне служебных целей, попали министры и народные депутаты, а также судьи КСУ.

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Во время вечернего обращения президента Украины Владимир Зеленский заявил, что в Совете нацбезопасности приняли решение по поводу поездок чиновников за границу в личных целях. Так, теперь ряд государственных служащих не смогут покинуть страну не по рабочим причинам. Об этом президент написал у себя в Telegram.

Сообщается, что решение касается всех должностных лиц центральной власти, разных других уровней местной власти.

"Хотят отдыхать сейчас – будут отдыхать вне государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-либо другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся", — отметил глава государства.

Кроме того, на сайте президента появился указ, в котором перечисляется, кому конкретно нельзя покидать Украину в личных целях:

членам Кабинета министров, первым заместителям и заместителям министров, руководителям центральных органов исполнительной власти, их первым заместителям и заместителям,

руководителю Офиса президента и его заместителям, руководителям других вспомогательных органов и служб, образованных президентом, и их заместителям,

председателю СБУ, его первому заместителю и заместителям,

председателю и членам Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания,

председателю и членам Счетной палаты,

председателю и членам ЦИК, председателям и членам других государственных коллегиальных органов,

секретарю СНБО, его первым заместителям и заместителям,

народным депутатам,

уполномоченному ВРУ и его представителям,

председателю Нацбанка, его первому заместителю и заместителям,

постпреду президента в Автономной республики Крым и его заместителям,

главам местных государственных администраций, их первым заместителям и заместителям,

судьям КСУ, судьям, прокурорам, руководителям других государственных органов и их заместителям, а также руководителям структурных подразделений госорганов, работникам, забронированных на период мобилизации и на военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления

Также в указе говорится, что Служба безопасности Украины должна убедиться в законности действий Министерства развития общин и областных администраций касательно выезда граждан в другие страны. Также главнокомандующий ВСУ должен обеспечить неукоснительное соблюдение требований законодательства при решении вопросов пересечения границы.

Ранее Фокус писал, что СНБО ввел санкции против 22 граждан РФ. В список попали представители РПЦ. По словам Зеленского, они поддерживают террор и геноцид украинцев.

Еще напомним, что секретарь СНБО Данилов рассказал о стратегии РФ на 2023 год. По его словам, Путин и дальше будет пытаться нанести Украине военное поражение. При этом задача "максимум" для него – прорыв нашей обороны на юге страны.

Также сообщалось, что Зеленский утвердил санкции СНБО против 198 российских деятелей культуры. Активы некоторых россиян и граждан Украины, проживающих на территории РФ и открыто поддерживающих войну против Украины, заблокируют на 10 лет.