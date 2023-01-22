"Рано расслабляться": Данилов рассказал о стратегии РФ на 2023 год

По словам секретаря СНБО, Путин и дальше будет пытаться нанести Украине военное поражение. При этом задача "максимум" для него – прорыв нашей обороны на юге страны.

Related video

Глава СНБО считает, что для Украины настал новый тяжелый этап войны с Россией, ведь она не отказалась от своей главной цели – уничтожить Украину. И это тотальная война на абсолютное уничтожение украинской идентичности, языка и культуры. Об этом Алексей Данилов написал в колонке для издания "Украинская правда".

"Если кто-то думает, что Россия будет играться в такие формальности, как создание марионеточного правительства в Украине, угоду о вхождении в состав союзного государства, в сохранение признаков государственности Украины — забудьте об этом. Россия хочет уничтожить Украину, ее язык, культуру и носителей украинской идентичности. Это тотальный геноцид и война на полное уничтожение Украины", — пишет Данилов.

Для достижения своей цели Путин хочет нанести Украине военное поражение, стратегическое по характеру и последствиям. Ему нужен "украинский Сталинград" или же повторение более масштабного варианта — Дебальцево-2, считает глава СНБО.

Максимальная задача для Москвы – это осуществить прорыв на юге, завершить оккупацию Донецкой и Луганской областей, прервать поставки вооружения для ВСУ и конечно же захватить Киев.

"Прежде чем начнут стрелять танки в ход идут информационные манипуляции и фейки, активизируются агенты информационного фронта. В этих сообщениях говорится об огромном количестве военных в ВС РФ, современной технике, о самых новых ракетах, о армии беспилотников. Таким образом Россия пытается сломать нашу волю и веру в ВСУ. Нас хотят запугать, так как РФ не может победить на поле боя. И мы должны от этом помнить", — пишет Данилов.

По словам главы СНБО Украина в 2023 году – это не так страна, которой она была в феврале 2022 года. У нас есть огромная поддержка союзников, а самое главное есть нация, которая уже ощутила вкус победы.

"Но еще рано расслабляться. Впереди еще много испытаний, смертей и тяжелого труда. Враг силен и его не стоит недооценивать. Главный ресурс России – это человеческая масса, но масса – это не народ, который встал на защиту Родины и своей семьи", — говорит Данилов.

У России еще остались ракеты и много оружия. ВС РФ учатся на своих ошибках и это нужно учитывать. Но Россия проиграет, и цель Украины состоит в том, чтобы навсегда уничтожить идею имперской России. После этого РФ должна стать либо обычным государством без колоний, либо фрагментироваться.

"Чтобы мир навсегда избавился от глобальной угрозы Украине приходится платить самую высокую цену – это наша жертва на алтарь свободы и демократии. Мы выстоим, потому что наша судьба – это быть свободными", — заявил Данилов.

Фокус уже писал о том, что по словам Вадима Скибицкого, заместителя начальника ГУР Украины, весна и начало лета этого года будут решающими в войне с Россией. Самые тяжелые бои будут на Донецком и Луганском направлении. А новое наступление на Киев с Беларуси что будет маловероятным.

Также Фокус писал о том, что по словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, если политическое решение по отправке танков в Украину не будет принято, то война продлится до следующей весны, когда Россия, вероятно, сможет начать новое наступление.