"Рано розслаблятися": Данілов розповів про стратегію РФ на 2023 рік

За словами секретаря РНБО, Путін і надалі намагатиметься завдати Україні військової поразки. При цьому завдання "максимум" для нього – прорив нашої оборони на півдні країни.

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Глава РНБО вважає, що для України настав новий важкий етап війни з Росією, адже вона не відмовилася від своєї головної мети – знищити Україну. І це тотальна війна на абсолютне знищення української ідентичності, мови та культури. Про це Олексій Данілов написав у колонці для видання "Українська правда".

"Якщо хтось думає, що Росія гратиметься в такі формальності, як створення маріонеткового уряду в Україні, угоду про входження до складу союзної держави, збереження ознак державності України — забудьте про це. Росія хоче знищити Україну, її мову, культуру і носіїв української ідентичності. Це тотальний геноцид та війна на повне знищення України", — пише Данілов.

Для досягнення своєї мети Путін хоче завдати Україні військової поразки, стратегічної за характером та наслідками. Йому потрібен "український Сталінград" або повторення масштабнішого варіанту — Дебальцеве-2, вважає глава РНБО.

Максимальне завдання для Москви – це здійснити прорив на півдні, завершити окупацію Донецької та Луганської областей, перервати постачання озброєння для ЗСУ та, звичайно ж, захопити Київ.

"Перш ніж почнуть стріляти танки, в хід ідуть інформаційні маніпуляції та фейки, активізуються агенти інформаційного фронту. У цих повідомленнях йдеться про величезну кількість військових у ЗС РФ, сучасну техніку, про нові ракети, про армію безпілотників. Таким чином Росія намагається зламати нашу волю і віру в ЗСУ. Нас хочуть залякати, оскільки РФ не може перемогти на полі бою. І ми маємо це пам'ятати", — пише Данілов.

За словами голови РНБО, Україна у 2023 році – це не така країна, якою вона була у лютому 2022 року. Ми маємо величезну підтримку союзників, а найголовніше — є нація, яка вже відчула смак перемоги.

"Але ще рано розслаблятися. Попереду ще багато випробувань, смертей та важкої праці. Ворог сильний і його не варто недооцінювати. Головний ресурс Росії – це людська маса, але маса – це не народ, який став на захист Батьківщини та своєї сім'ї", — каже Данілов.

У Росії ще залишилися ракети та багато зброї. ЗС РФ навчаються на своїх помилках, і це потрібно враховувати. Але Росія програє, і мета України полягає у тому, щоб назавжди знищити ідею імперської Росії. Після цього РФ має стати або звичайною державою без колоній, або фрагментуватися.

"Щоб світ назавжди позбавився глобальної загрози Україні доводиться платити найвищу ціну – це наша жертва на вівтар свободи та демократії. Ми вистоємо тому, що наша доля – це бути вільними", — заявив Данілов.

Фокус вже писав про те, що за словами Вадима Скібіцького, заступника начальника ГУР України, весна та початок літа цього року будуть вирішальними у війні з Росією. Найважчі бої будуть на Донецькому та Луганському напрямках. А новий наступ на Київ з Білорусі буде малоймовірним.

Також Фокус писав про те, що за словами голови європейської дипломатії Жозепа Борреля, якщо політичне рішення щодо відправлення танків в Україну не буде прийнято, то війна триватиме до наступної весни, коли Росія, ймовірно, зможе розпочати новий наступ.