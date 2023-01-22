Весна та початок літа будуть вирішальними у війні з Росією, – ГУР

За словами такого-то і такого-то, найважчі бої будуть там-то. А новий наступ на Київ із Білорусі буде малоймовірним.

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Весна та початок літа будуть вирішальними у війні з Росією. Якщо запланований на цей час наступ РФ провалиться, це стане крахом і Росії, і Путіна. Так заявив в інтерв'ю газеті Delfi заступник начальника ГУР України Вадим Скібіцький.

Скібіцький вважає, що вирішальні і дуже важкі бої відбуватимуться на території двох областей — Донецької та Луганської. Водночас представник ГУР України вважає малоймовірним новий наступ ЗС РФ з боку Білорусі на Київ. Також малоймовірні й активні наступальні дії росіян на півдні України, де РФ більше цікавить захист Криму.

За словами Скібіцького, коли мине весна і літо, то, можливо, можна вже буде почати вести розмови про закінчення війни. Що стосується ймовірності закінчення війни у 2023 році, Скібіцький заявив, що так далеко зазирнути неможливо і потрібно, щоб пройшов цей перший етап військових дій, а саме навесні та влітку.

"Уже видно куди йде ця війна. Відбулася зміна військового керівництва в Росії, пройшов перший етап мобілізації в РФ, відбувається перегрупування російської армії. Але ми вважаємо, що основні бойові дії відбуватимуться в Донецькій і Луганській областях", — заявив Скібіцький.

Також у межах інтерв'ю представник ГУР України заявив про те, що ЗС РФ уже в лютому або в березні спробують піти в наступ із метою взяти під повний контроль Куп'янськ, Сватове, Кремінну в напрямку Харківської області. Скібіцький вважає, що нова хвиля мобілізації в Росії дасть змогу сформувати додаткові батальйони.

Також, за словами Скібіцького, у керівництві Росії помічені великі розбіжності, а керівника Групи Вагнера Пригожина спробують прибрати.

Ще Скібіцький вважає, що, якби Путіна лікували російські лікарі, то війна давно б закінчилася. А так він перебуває під наглядом найкращих західних медиків.

Як уже писав Фокус, за словами голови об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі, у 2023 році витіснити ЗС РФ з України військовим шляхом буде складно.

Фокус уже писав про те, що у Міністерстві оборони України відповіли ЗМІ на скандал із закупівлею харчування для бійців ЗСУ. Оборонне відомство заявило — інформацію розповсюджують із ознаками маніпуляцій. Проте там анонсували проведення засідання відповідного комітету Верховної Ради за участю представників НАБУ та ДБР.