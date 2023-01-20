2023 року витіснити ЗС РФ із України військовим шляхом буде складно, — генерал Міллі

За словами голови об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі, в Україні може спостерігатися стабілізація фронту й досягнення значного тактичного чи оперативного наступу.

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У п'ятницю, 20 січня, під час пресконференції за підсумками засідання контактної групи у форматі "Рамштайн", голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що цього року в Україні може спостерігатися стабілізація фронту. Можливе досягнення значного тактичного чи оперативного наступу, що дозволить звільнити територію України, наскільки це буде можливо. Пресконференція транслювалася у Twitter.

Водночас генерал також зазначив, що повністю звільнити захоплені російськими військами території в Україні буде вкрай складно. Але це ще не означає, що цього не станеться.

Міллі також зазначив, що за час його 43-річної служби НАТО не було таке ж, як зараз. Усі в єдиному пориві підтримують Україну, яка бореться з неспровокованою російською агресією.

Глава Міноборони США Ллойд Остін, який також виступив на брифінгу, відповів на питання про те, чи можливо "розблокувати" рішення Німеччини про постачання Україні танків Leopard 2. Він пояснив, що між передачею танків Abrams і Leopard немає жодного зв'язку.

"Ви чули, що сказав міністр оборони Німеччини, у мене немає анонсів щодо М1 (Abrams)", — пояснив міністр.

Нагадаємо, що після засідання у форматі "Рамштайн" міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус пояснив, що союзники не дійшли єдиного рішення щодо цього. Він також назвав брехнею заяву про те, що ФРН нібито перешкоджає передачі Україні танків Leopard 2.

Раніше Фокус повідомляв, що Німеччина пообіцяла Україні "весняний пакет" допомоги на €1 млрд, куди увійдуть ЗРК Patriot, САУ Gepard і 40 Marder.