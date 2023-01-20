В 2023 году вытеснить ВС РФ из Украины военным путем будет сложно, — генерал Милли

По словам глава объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, в Украине может наблюдаться стабилизация фронта и достижение значительного тактического или оперативного наступления.

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В пятницу, 20 января, во время пресс-конференции по итогам заседания Контактной группы в формате "Рамштайн" глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что в текущем году в Украине может наблюдаться стабилизация фронта. Возможно достижение значительного тактического или оперативного наступления, что позволит освободить территории Украины, насколько это будет возможно. Пресс-конференция транслировалась в Twitter.

Вместе с тем генерал также отметил, что полностью освободить захваченные российскими войсками территории в Украине будет крайне сложно. Но это еще не означает, что этого не произойдет.

Милли также отметил, что за время его 43-летней службы НАТО не было столь едино, как сейчас. Все в едином порыве поддерживают Украину, которая борется с неспровоцированный российской агрессией.

Глава Минобороны США Ллойд Остин, который также выступил на брифинге, ответил на вопрос о том, возможно, ли "разблокировать" решение Германии о поставках Украине танков Leopard 2. Он объяснил, что между передачей танков Abrams и Leopard не никакой связи.

"Вы слышали, что сказал министр обороны Германии, у меня нет анонсов относительно М1 (Abrams)", — пояснил министр.

Напомним, что после заседания в формате "Рамштайн" министр обороны Германии Борис Писториус объяснил, что союзники не пришли к единому решению на этот счет. Он также назвал ложью заявление о том, что ФРГ якобы препятствует передаче Украине танков Leopard 2.

Ранее Фокус сообщал, что Германия пообещала Украине "весенний пакет" помощи на €1 млрд, куда войдут ЗРК Patriot, САУ Gepard и 40 Marder.