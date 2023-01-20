Patriot, Gepard и 40 Marder: Германия пообещала "весенний пакет" помощи Украине на €1 млрд

Помощь Киеву от Берлина с начала масштабного вторжения российских войск в Украину достигнет уже 3,3 млрд евро. По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, в конце января также начнется подготовка украинских военнослужащих.

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Глава Минобороны Германии Борис Писториус объявил, что Киеву передадут "весенний пакет" помощи в размере 1 млрд евро, в нем будет содержаться оружие и оборудование для ВСУ, передает Die Welt.

С учетом поставок этих вооружений общий объем военной поддержки со стороны Германии с начала масштабного вторжения российских войск в Украину достигнет 3,3 млрд евро. О части техники, которую анонсировал Писториус, было известно и прежде.

Военная помощью Украине от Германии:

системы ПВО Patriot;

семь САУ Gepard;

40 БМП Marder;

1 установка IRIS-Т с дополнительными ракетами.

Более того, по словам министра, в конце января начнется подготовка украинских военнослужащих.

Напомним, что "Рамштайн-8" отказал Украине в поставках танков Leopard 2. Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что союзники не пришли к единому мнению на этот счет. А слова о том, что Германия препятствует передаче Leopard 2 Украине он назвал ложью.

По мнению британского аналитика Майкла Кларка "Рамштайн 8" был последней возможностью, чтобы вооружить Украину до наступления войск РФ.

Ранее Фокус сообщал, что новое наступление России неизбежно, поэтому Украине требуются американские танки M1 Abrams. Годом ранее американские разведслужбы в точности спрогнозировали масштабное вторжение ВС РФ.

Тем временем украинские военные создают инновации из имеющихся средств — оснащают обычные дроны пулеметами и гранатометами. Закарпатские разведчики планируют собрать пять ударных БПЛА для проведения спецоперации против российской группировки. Украинские специалисты уже в течение нескольких месяцев модернизируют серийные беспилотники, добавляя к ним стрелковое оружие.