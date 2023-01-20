Patriot, Gepard та 40 Marder: Німеччина пообіцяла "весняний пакет" допомоги Україні на €1 млрд

Допомога Києву від Берліна з початку масштабного вторгнення російських військ до України досягне вже 3,3 млрд євро. За словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, наприкінці січня також розпочнеться підготовка українських військовослужбовців.

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Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив, що Києву передадуть "весняний пакет" допомоги у розмірі 1 млрд євро, в ньому буде зброя та обладнання для ЗСУ, передає Die Welt.

З урахуванням постачання цих озброєнь загальний обсяг військової підтримки з боку Німеччини з початку масштабного вторгнення російських військ в Україну досягне 3,3 млрд євро. Про частину техніки, яку анонсував Пісторіус, було відомо і раніше.

Військова допомога Україні від Німеччини:

системи ППО Patriot;

сім САУ Gepard;

40 БМП Marder;

1 установка IRIS-Т із додатковими ракетами.

Щобільше, за словами міністра, наприкінці січня розпочнеться підготовка українських військовослужбовців.

Нагадаємо, що "Рамштайн-8" відмовив Україні у постачанні танків Leopard 2. Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що союзники не дійшли єдиної думки з цього приводу. А слова про те, що Німеччина перешкоджає передачі Leopard 2 Україні, він назвав брехнею.

На думку британського аналітика Майкла Кларка, "Рамштайн 8" був останньою можливістю, щоб озброїти Україну до настання військ РФ.

Раніше Фокус повідомляв, що новий наступ Росії неминучий, тому Україні потрібні американські танки M1 Abrams. Роком раніше американські розвідслужби точно спрогнозували масштабне вторгнення ЗС РФ.

Тим часом українські військові створюють інновації із наявних коштів — оснащують звичайні дрони кулеметами та гранатометами. Закарпатські розвідники планують зібрати п'ять ударних БПЛА для спецоперації проти російського угруповання. Українські фахівці вже протягом кількох місяців модернізують серійні безпілотники, додаючи до них стрілецьку зброю.